Производитель вооружений отметил рост гособоронзаказа с начала СВО

«Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») отмечает значительный рост государственного оборонного заказа с началом спецоперации на Украине и интерес к запасным частям к боевым машинам пехоты (БМП) иностранных заказчиков, сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022».

«С началом проведения специальной военной операции на Украине стал заметен значительный рост государственного оборонного заказа. Минобороны России заинтересовано в поставках курганской военной техники», – передает ТАСС слова Тюкова.

Кроме того, отметил Тюков, заводом продолжаются поставки за рубеж. По его словам, иностранные заказчики из государств Ближнего Востока закупают у КМЗ запасные части к БМП-3, а страны СНГ и Индия - к БМП-2.

«Все переговоры по направлению военно-технического сотрудничества ведет Рособоронэкспорт, который отмечает активное внимание к продукции «Курганмашзавода» со стороны зарубежных государств», – подчеркнул Тюков.

Ранее Тюков рассказал, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.