В Индии обнаружили новый подвариант штамма «омикрон»

Более заразный подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA-2.75 выявлен в индийской столице Нью-Дели, сообщил главный врач городской больницы «Лок Наяк Джай Пракаш хоспитал» Суреш Кумар.

«Был обнаружен подвариант «омикрона» BA-2.75. Он обладает большей контагиозностью. Это выяснилось после исследования 90 образцов, отправленных на секвенирование генома», – приводит телеканал NDTV слова Кумара, сообщает РИА «Новости». По его словам, данный подвариант передается даже тем, у кого есть антитела.

Как уточнил Кумар, тяжесть течения ковида в новых случаях ниже.

Ранее в Роспотребнадзоре России сообщили, что за последние две недели на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходится почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 в России, «кентавр» выявлен лишь в одном случае.