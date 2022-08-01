В Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию

Первая из угольных электростанций в Германии, которая была отключена и находилась в резерве, вновь начала работать из-за недостатка газа, сообщает агентство ДПА со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.

Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH, передает ТАСС.

Напомним, 14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены.

Ранее заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.

В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.