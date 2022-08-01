Назван предполагаемый срок приезда Папы Римского в Россию

Папа Римский Франциск надеется приехать в Россию весной следующего года и посетить Москву и Петербург, сообщил поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Папа Римский надеется посетить Россию весной. Мы все надеемся, что к этому времени прекратятся военные действия. Его приезд не будет пугающим нашу православную общественность, визит не будет помпезным. Это скромный визит. Не будет больших служб, допустим, на стадионах», – рассказал Севастьянов РИА «Новости».

По его словам, служба Папы Римского может пройти в Соборе Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве только для своей паствы, еще одну мессу он хотел бы провести в католическом Кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

«Кроме того, Папа Римский хотел бы посетить несколько православных святынь в России, в том числе Успенский собор в Кремле, церковь Святого Мартина исповедника Папы Римского, который в VII веке умер и похоронен в Крыму, в честь него на Таганке есть большая церковь. Он хотел бы посетить Третьяковскую галерею, с которой сложились очень хорошие теплые отношения, ведь работы из Третьяковской галереи выставлялась в музеях Ватикана по личному разрешению Папы Римского», – сообщил Севастьянов.

Он также сообщил, что во время посещения России Папа Римский хотел также пройти по следам Достоевского в Санкт-Петербурге, так как Папа «считает Достоевского святым отцом». По мнению понтифика, «писатель смог раскрыть Евангелие художественным языком. Любимым произведением Папы Римского является «Идиот» Достоевского».

Ранее Севастьянов сообщил газете ВЗГЛЯД, что Папа хотел бы посетить Россию не только для помощи в налаживании связей Москвы с западным миром, но и потому, что испытывает особую благодарность России за спасение иезуитов во времена императора Павла.