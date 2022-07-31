Папа Римский не планирует уходить в отставку, пока не посетит Россию

Папа хотел бы посетить Россию не только для помощи в налаживании связей Москвы с западным миром, но и потому что испытывает особую благодарность России за спасение иезуитов во времена императора Павла. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Выступая перед журналистами по пути из Канады в Рим, папа сказал, что чувствует усталость и впредь должен будет экономить свои силы на особо важные поездки. Россия стоит в списке первым номером в качестве стран, желаемых для посещения. Он заверил, что не уйдет в отставку, пока не посетит Россию. К России папа относится с особым пиететом. Именно папа Франциск посвятил Россию Божьей Матери, выделив ее из числа других стран, особо подчеркнув ее мистическую и метафизическую роль в судьбах мира. Папа Франциск также посетил единственное посольство в Риме – российское, нарушив многовековой протокол», – рассказал он.

По словам Севастьянова, папа «не является европейцем, вырос вдали от внутриевропейских споров, он разделяет взгляды экономической и социальной справедливости в мире, проповедует идеалы инклюзивности, осуждает жесткий капитализм и культуру отмены, считая именно их виновниками всех войн».

«Папа хотел бы посетить Россию не только для помощи в налаживании связей России с западным миром, но и потому что испытывает особую благодарность России за спасение иезуитов во времена императора Павла. Именно тогда иезуиты были запрещены в Европе всеми, в том числе самим папой Римским, и только император Павел принял их в России и создал в Санкт-Петербурге их штаб-квартиру. Папа Франциск с благодарностью вспоминает ту роль России, которая была оказана в деле спасения гонимых христиан в Европе, и хотел бы сделать что-то для России в качестве благодарности», – добавил Севастьянов.

По мнению собеседника, визит понтифика мог бы состояться весной следующего года. Помимо официальных встреч, папа Римский хотел бы посетить Третьяковскую галерею, отслужить мессу в католическом соборе Непорочного зачатия в Москве вместе со своей католической паствой, побывать в Успенском соборе Кремля, а также посетить храм святителя Мартина Исповедника, папы Римского на Таганке, которого Франциск особо чтит.

«Также папа хотел бы посетить Санкт-Петербург, отслужить литургию в католическом соборе и побывать в местах, связанных с Федором Достоевским, любимым писателем папы. Папа готов прилететь из Рима и вернуться обратно в Рим рейсом «Аэрофлота», – отметил он.

Напомним, папа Римский Франциск заявил, что больше не может совершать активные пастырские визиты, поэтому не исключил возможного ухода с поста. Он добавил, что из-за возраста и ограничений по здоровью ему необходимо поберечь силы, чтобы «еще немного послужить Церкви, или подумать о возможности отойти в сторону».