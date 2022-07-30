Папа римский Франциск заявил о возможном уходе из-за состояния здоровья

Папа римский Франциск заявил, что больше не может совершать пастырские визиты активно, поэтому не исключил возможного ухода с поста.

«Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме», – приводит испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады, сообщает Interfax.

Он добавил, что из-за возраста и ограничений по здоровью ему необходимо поберечь силы, чтобы «еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону». Папа подчеркнул, что ничего необычного не случится.

Он добавил, что не хочет делать операцию на колене, хотя ему предлагают медики.

«Анестезия – это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит», – сказал он.

Напомним, папа Римский Франциск выразил надежду после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту папы Римского в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.