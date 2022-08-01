СК возбудил уголовное дело по факту атаки на штаб ЧФ

Главным военным следственным управлением Следственного комитета по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

«Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 6 человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона.

Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.

В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.