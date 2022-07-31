В Госдуме прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Меры, которые были предприняты – отмена мероприятий – вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением», – цитирует его РИА «Новости».

Затулин добавил, что преследуемая украинскими властями цель «запугать» не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.

«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта – если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», – пояснил он.

Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.

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