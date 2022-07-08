Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей

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8 июля, пятница | Последнее обновление — 17:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Энергетический рынок не терпит суеты
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
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Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
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Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Путин: На Украине мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали
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Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
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Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Украине
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В понедельник состоится неформальное заседание СБ ООН, посвященное нацизму и фашизму на Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что 11 июля в 15.00 по местному времени (22.00 мск) российская сторона проводит «очередное неформальное заседание СБ ООН по «формуле Арриа». Заседание должно стать «ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине – денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы».
Как сообщил Полянский, докладчики «дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние». Кроме того, будут продемонстрированы фото- и видеоматериалы. Заседание пройдет на английском и русском языках. «Трансляция как всегда через ресурс ООН UN WebTV, а также YouТube-канал постпредства, точные ссылки дам перед началом «Аррии». Смотрите нас, будет интересно!» – говорится в сообщении.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Заседания по «формуле Арриа» – неформальные встречи, организуемые членом или членами СБ ООН с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.
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Кулеба: Ни один гражданин России не обратился за украинской визой
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Ни один россиянин не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень показательный момент – за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», – сказал он в эфире канала «Украина 24», сообщает ТАСС.
Напомним, правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией с 1 июля. Документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Как рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям: «К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств».
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Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
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Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
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Канада собралась вернуть турбину для «Северного потока» вопреки санкциям
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Для поставок турбин для газопровода «Северный поток» канадское правительство по согласованию с Германией намерено сделать исключение из санкций против России, сообщили источники.
Как пишет «Европейская правда», это «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора». По словам источников, формальным поводом станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека. Также Канада собирается аргументировать исключение из санкций тем, что такой шаг позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», – приводит РИА «Новости» слова представителя минэнерго Украины.
Высокопоставленный чиновник в министерстве энергетики Украины подчеркнул, что санкции «запрещают передачу любого газового оборудования». Он заявил: «Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?» – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Европейская правда» сообщает, что 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
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СМИ рассказали о проблемах воевавших на Украине наемников из США
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Американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину, пишут американские СМИ.
Издание Task and Purpose напомнило, что как минимум два случая смерти граждан США зарегистрированы во время спецоперации на Украине, также двое американцев были взяты в плен и содержатся в качестве военнопленных.
Выжившие добровольцы США, которые доберутся до дома целыми, могут и дальше сталкиваться с трудностями после возвращения. Первой причиной издание называет более интенсивные боевые действия, чем в Ираке или Афганистане. Добровольцы участвуют в боях чаще, чем когда-либо прежде, но при этом имеют меньше преимуществ, чем ранее могли предоставить американские военные.
Исследование 2021 года показало, что в четыре раза больше ветеранов после 11 сентября покончили жизнь самоубийством, чем погибли в бою. В отчете также было обнаружено, что количество самоубийств среди ветеранов превышает количество самоубийств среди не участвовавших в операции людей. Повышенный уровень самоубийств был связан с травмами, стрессом и выгоранием.
«Высокий темп и жестокость боевых действий на Украине могут привести к более серьезным проблемам с психологическим здоровьем, таким как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у возвращающихся добровольцев. Эти проблемы могут усугубляться другими уникальными аспектами этого конфликта», – пишет издание.
Также отмечается, что в Афганистане или Ираке наемники из США смогли психологически легко отличить себя от врага. На Украине американцы «воюют против европейцев», они не могут психологически дистанцироваться от противника (американцы не могут отличить себя от русских). Поэтому вероятность получения моральной травмы может быть выше, заключает издание.
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Еврокомиссия заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро
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Из-за угрозы дефолта кредит Украине в 1,5 млрд евро заблокирован Еврокомиссией, сообщили источники.
Кредит предложил Европейский инвестиционный банк. За пределами ЕС кредиты банка гарантирует Еврокомиссия. В большинстве случаев резервы для покрытия потенциальных убытков составляют 9% от общего объема финансирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Для Киева бюджетная группа ЕК требует нарастить резервы до 70%, поскольку в Европе хотят быть уверенными, что в случае дефолта Украины получится абсорбировать убытки. Кредит в 1 млрд евро, который Киеву уже выделили, тоже предусматривал обеспечение повышенных резервов. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с кредитами Украине.
Напомним, Bloomberg указывало, что Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов. Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем.
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Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева за нападение на ветерана в Москве
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.
«У меня просто нет цензурных слов! Уроженец Украины с американским паспортом, жестоко избивший в Москве 84-летнего ветерана Вооруженных сил за поддержку СВО, осужден… к 1,5 годам ограничения свободы», – заявил Хинштейн в Telegram.
Как заявил Хинштейн, «в наказание за переломы, сотрясение мозга и множество гематом у старика – он всего-навсего не сможет посещать рестораны и массовые мероприятия». При этом случай получил «массовую огласку», были «сюжеты на центральных ТВ-каналах».
Хинштейн пояснил, что СО ОМВД «Свиблово» «почему-то квалифицировало действия» нападавшего «по самому мягкому составу (ч.1 ст. 112 УК), а прокуратура – ничего противозаконного в том не увидела». По мнению депутата, речь дорлжна идти о «п. «е» ч. 2», то есть «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
Хинштейн намерен «обращаться в прокуратуру и добиваться пересмотра дела», поскольку «вынесенный приговор – просто бессовестное издевательство над здравым смыслом». «А избитому ветерану – шлю лучи поддержки и желаю здоровья и мужества!» – говорится в сообщении.
Конфликт двух мужчин произошел 5 марта, но ветеран до сих пор не восстановился. Пенсионер, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (России и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет Life.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ВСУ бросили большое количество техники при отступлении из Лисичанска
Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике, рассказал боец народной милиции ЛНР Александр.
«Уходили, когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы – «Оса» (зенитный ракетный комплекс), ниже – танк их брошенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Военнослужащий добавил, что одно только его подразделение «затрофеяло несколько танков». Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове
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В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады теробороны в районе Очакова Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Николаева ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.
В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.
В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР», – заявил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.
Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка ДНР, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Додон заявил о тайных поставках американского оружия в Молдавию
Вашингтон тайно поставляют оружие Кишиневу, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «Публика».
«В Кишиневе приземлились несколько самолетов ВВС США с непонятными грузами на борту. Когда мы запрашивали через парламент информацию, то нам ответили, что она секретная. <…> Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», – передает его слова ТАСС.
Ранее Додон заявил, что Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз, чтобы ее использовали в геополитической игре против России, страна может лишиться части своих территорий и исчезнуть как независимое государство.
Напомним, Генеральная прокуратура Молдавии предъявила обвинение Додону по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии.
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