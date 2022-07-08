Осужденного за убийство негра Джоржа Флойда экс-полицейского осудили еще на 20 лет

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, уже осужденный ранее за непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда, приговорен к 245 месяцам тюремного заключения (20 лет и пять месяцев) за нарушение гражданских прав погибшего. Соответствующее решение вынес суд в Миннесоте, сообщает телеканал CNN.

В отношении Шовина были также выдвинуты федеральные обвинения в нарушении гражданских прав погибшего. Как утверждали представители прокуратуры, он применил к Флойду удушающий прием несмотря на то, что тот был в наручниках и не оказывал сопротивления, а также впоследствии он не оказал ему медицинскую помощь, передает ТАСС. В декабре 2021 года экс-полицейский признал свою вину. Прокуратура настаивала на том, что по этим обвинениям его необходимо приговорить к 25 годам тюрьмы.

Судья назначил Шовину 252 месяца лишения свободы, но учел, что семь из них он уже отбыл. Обвинение согласилось, что сроки наказания суммироваться не будут, отбывать срок по обоим приговорам 46-летний экс-полицейский будет одновременно.

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели якобы от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения. Он был приговорен к 22,5 года лишения свободы.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что ему на подпись поступит законопроект имени Джорджа Флойда о реформе полиции.