Пушилин и Пасечник поздравили граждан с Днем семьи, любви и верности

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем семьи, любви и верности, который республики отмечают вместе с Россией 8 июля.

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…» И сейчас спасает наших бойцов на передовой любовь дорогих людей. Она не просто спасает – удесятеряет силы. Парни ежедневно совершают подвиги и приближают победу, потому что за их плечами любимые люди. И в тылу, которого фактически нет сейчас в Республике, выдержать все испытания этого непростого периода помогает поддержка родных и близких. Когда друг за друга горой. Так что День любви, семьи и верности, который мы сегодня отмечаем так же, как и вся Россия, для нас имеет особое значение», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

«На первый взгляд, этот праздник очень личный и в то же время – очень важный для нас. Донецкая Народная Республика с первых дней своего существования особое внимание уделяла политике в сфере поддержки семей, материнства и детства. Ведь крепкая семья – основа здорового общества, у которого есть будущее. Дорогие друзья! Желаю всем, прежде всего, мира, пусть в ваших семьях всегда царят тепло, взаимопонимание, взаимоподдержка и любовь», – добавил глава ДНР.

«Дорогие земляки! Для каждого человека семья – опора и надежная поддержка, источник вдохновения для побед и новых свершений, почетный труд, требующий ответственности за жизнь и благополучие родных. День семьи, любви и верности мы отмечаем в память о православных святых Петре и Февронии Муромских. История их союза многие столетия служит примером глубоких чувств и преданности, призывает к сохранению семейных традиций», – приводит поздравление Пасечника «Луганский информационный центр».

«Защита института брака, помощь многодетным семьям, охрана материнства и детства – приоритетные направления деятельности руководства Республики, профильных министерств и ведомств. Мы стараемся создавать все необходимые условия для поощрения стремления к увеличению рождаемости, работаем над тем, чтобы у подрастающего поколения было больше возможностей для полноценного роста и всестороннего развития», – говорится в поздравлении.

«Уважаемые соотечественники! От всей души желаю крепкого здоровья и добра, теплых чувств и искренних эмоций. Пусть в ваших домах, как и во всей Луганской Народной Республике, царят мир и взаимопонимание. С праздником!» – пожелал глава ЛНР.

В конце июня президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. В Госдуме предложили сделать этот день нерабочим.