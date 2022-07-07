В России предложили сделать нерабочим День семьи, любви и верности

На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда

В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.

«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».

Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.

Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.

В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.