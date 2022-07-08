Мишустин назвал семью главным богатством России

Председатель правительства Михаил Мишустин в поздравлении с Днем семьи, любви и верности назвал семью главным богатством и будущим России.

«Искренне поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Крепкая, дружная семья, в которой царит взаимопонимание, родительская забота, растут счастливые дети, – главное богатство и успешное будущее России. Именно благодаря маме и папе формируются нравственные, духовные, интеллектуальные основы ребенка, воспитывается трудолюбие, ответственность, уважительное отношение к старшим. И конечно, любовь к родному городу, поселку, к своему Отечеству», – говорится в сообщении премьера на сайте кабмина.

В послании Мишустина подчеркивается, что Россия всегда славилась трудовыми и творческими династиями, многодетными родителями. Кроме того, и сейчас россияне могут гордиться трудолюбивыми семьями, которые работают на предприятиях, в здравоохранении и образовании, культуре, искусстве, спорте и воспитывают детей.

«Каждый из вас вносит огромный вклад в развитие экономики и всей страны. Главное – вы являетесь ярким примером бережного сохранения семейных традиций, преемственности поколений, верности избранному пути и своей профессии», – отметил он.

Ранее в Госдуму внесли проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим.

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.