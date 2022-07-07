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Путин: Власти будут делать все для помощи жителям Донбасса
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Россия и ее руководство намерены делать все для того, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».
«Россия и российское правительство, российское руководство все будет делать для того, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там [в Донбассе] работают», – приводят его слова ТАСС.
Он высоко оценил намерение одного из победителей конкурса занять должность заместителя министра образования и науки Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил опытных российских управленцев на должности четырех министерств региона.
Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.
«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.
Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.
Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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В ЛНР назвали сроки начала работ на заводе «Азот» в Северодонецке
Первая группа сотрудников химкомбината «Азот» в Северодонецке приступит к работе на территории предприятия 11 июля, сообщил на встрече с рабочими представитель администрации завода Валентин Голубев.
«Мы будем писать [заявление о приеме на работу] на [имя] мэра условно охранниками при горсовете. Устраиваемся в город охранниками. Работать будем на «Азоте». Будет охрана, будет другая охрана в кавычках, которая будет заниматься электрикой, будет еще охрана, которая будет заниматься восстановлением механики. Будет это 200 человек сейчас, но 200 не ограничимся. Будем и дальше набирать. Для работы предприятия нам нужны не сотни, а тысячи людей. Пока будем восстанавливать предприятие. Ориентировочный срок начала работы – понедельник (11 июля)», – сказал Голубев, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу. 25 июня подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны химпредприятия «Азот» перешла под контроль подразделений ЛНР.
Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше
Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин.
«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов.
Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом
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Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин.
Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.
Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Минобороны: ВСУ используют в военных целях медобъекты Угледара и Константиновки
ВСУ для военных целей используют медицинские объекты донецких городов Угледара, Бахмута и Константиновки, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Угледаре Донецкой народной республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодежная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы», – сказал Мизинцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что мирных жителей об этом не предупреждают. В Бахмуте в больнице №2 размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Других граждан выгнали из больницы.
А в донецкой Константиновке на территории больницы №2 (ул. Инженерная) националисты оборудовали огневые позиции.
Ранее Мизинцев сообщил, что неонацисты оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории николаевского предприятия «Укрхимтрансаммиак», транспортирующего жидкий аммиак.
Также сообщалось, что в результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности границы между Арменией и Азербайджаном.
«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений Армении и Турции.
Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Ереваном.
Украина обстреляла Горловку снарядами калибра НАТО
Украинские военные несколько раз обстреляли Горловку, в том числе «натовским» калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы в 05.40 со стороны ВФУ по направлениям <...> населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Кроме того, в 06.00 украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 152 миллиметров, уточняется в сообщении.
Ранее украинские войска обстреляли снарядами калибра НАТО Донецк и Новоселовку. Странами НАТО применяется артиллерия калибром 155 миллиметров. Также под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
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В ДНР из-за обстрелов за сутки погибли семь мирных жителей
Семь мирных жителей погибли и 30 получили ранения за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 08.00 6 июля до 08.00 7 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины) на территории Донецкой народной республики погибли семь человек и еще 30 мирных жителей получили ранения», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее украинские войска обстреляли снарядами калибра НАТО Донецк и Новоселовку, а позднее – Горловку.
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Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда
Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».
«Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».
Назначен новый и. о. главы администрации Северодонецка
Новым исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка назначен Николай Моргунов, бывший ранее главой администрации города Брянка в ЛНР, сообщили в правительстве республики.
«Указом главы Луганской народной республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка Луганской народной республики назначен Моргунов Николай Викторович», – говорится в Telegram-канале правительства.
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Кремль спросили об отпуске Путина
Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента.
Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.
Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России
Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
«Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере.
«Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он.
Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов.
Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Кремль не исключил перенос послания Путина на осень
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень.
«Этого нельзя исключать», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По его словам, Путин примет решение о формате своего участия в предстоящем саммите стран G20 в Индонезии по мере приближения времени мероприятия.
«По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии, – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о поездке Путина на встречу лидеров Группы двадцати. – Вы знаете, что работает сегодня [глава МИД России Сергей] Лавров в Индонезии, очень важные встречи. Россия продолжает как страна участвовать в работе «двадцатки».
Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».
«Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС.
Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления».
«Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин.
«Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».