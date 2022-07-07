Музей мадам Тюссо в Лондоне намекнул на отставку Джонсона

Лондонский Музей мадам Тюссо изменил композицию вокруг статуи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, намекнув на его предстоящую отставку.

На фото, размещенном музеем в соцсетях, видно, что Джонсон продолжает стоять на традиционном месте – перед черной дверью с номером «10», в точности копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит. Разница лишь в том, что на двери написано: «Свободная должность», передает ТАСС.

По информации телеканала «Скай ньюс», в 12.30 по местному времени (14.30 мск) ожидается заявление Джонсона об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.

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