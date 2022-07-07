Чавушоглу и Кулеба обсудили ситуацию с сухогрузом «Жибек жолы»

Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию вокруг сухогруза «Жибек жолы» под флагом России, находящегося на якорной стоянке в Черном море в Турции, сообщил источник в МИД республики.

«Министры обсуждали последние события на Украине, экспорта зерна, а также ситуацию с судном «Жибек жолы», – сообщил источник ТАСС.

Ранее из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз.

До этого турецкая газета Aydinik заявила, что изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается.

Напомним, источник в таможне рассказал, что турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было.