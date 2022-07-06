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Афроамериканки призвали Байдена вернуть задержанную в России баскетболистку в США
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Темнокожие американки из числа общественных, политических и религиозных деятелей, представителей шоу-бизнеса и спорта призвали президента США Джо Байдена обеспечить возвращение в страну баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила The Washington Post.
Как отмечает издание, главе Белого дома было направленно послание, подписи под которым поставили почти 1,2 тыс. афроамериканок. Они призвали Байдена «заключить сделку для скорого и безопасного возвращения Бриттни домой». Как подчеркивается в письме, Байдену следует «доказать на деле», что данный вопрос для него является приоритетным, передает ТАСС.
Послание подписала, в частности, Бернис Кинг – дочь известнейшего в США борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, профессиональная баскетболистка и тренер Дон Стэйли, бывшая исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донна Бразил. «Письмо – это поддержка, поддержка группы темнокожих женщин, которые пытаются спасти другую темнокожую женщину», – заявила журналистам Стэйли.
Как отмечается в публикации, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых влиятельных в США борцов за права темнокожего населения, призвал администрацию США оказать ему и другим деятелям содействие в поездке в Россию, чтобы «помолиться за Грайнер». Шарптон также выразил надежду на то, что Байден примет меры для возвращения спортсменки в США.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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Лукашенко предсказал схватку за передел мира в Центральной Азии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.
«Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина – в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Посмотрите – Каракалпакстанская (автономная) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», – заявил Лукашенко.
По его словам, «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной – европейцы и американцы, с другой – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», – констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что «мир будут делить».
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
Автономная республика Каракалпакия (Каракалпакстан) с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.
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Захарова объяснила, почему посольство США в России не стало указывать новый адрес
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что посольство США в Москве перестало указывать своей адрес из-за того, что «менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США».
«Посольство США в России стерло свой адрес. На сайте американской дипмисcии только широта и долгота. Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», – написала Захароаа в Telegram-канале.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине
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Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.
Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».
«Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.
«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.
«Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.
«Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.
«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.
«Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.
«Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.
«Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – заявил sean mcdougal.
«Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.
Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.
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В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.
Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.
В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».
В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky.
Лавров объяснил цель санкций Запада
Санкции Запада нацелены на то, чтобы наказывать любых несогласных и подчинять своей воле, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Либерализм? Сейчас говорят – неолиберальная доктрина и политика. Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли – там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом. Об этом подробно говорил президент Владимир Путин, когда объяснял гносеологию нынешнего продовольственного и энергетического кризисов, вызванных непродуманной, поспешной и явно эгоистичной политикой западных государств», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Задержанная в России за наркотики Грайнер обратилась к Байдену
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену.
Письмо Грайнер приурочила ко Дню независимости США. Она пишет, что «сидит в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений». Она призналась, что «в ужасе от того, что, возможно, навсегда» останется в тюрьме, передает РИА «Новости».
«Я понимаю, что у вас так много дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных (за рубежом)», – заявила она, попросив «сделать все», что в силах Байдена, «чтобы вернуть домой» американцев. Грайнер отметила, что в 2020 году голосовала за Байдена, впервые в жизни приняв участие в выборах, а сейчас «верит» в него.
Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе него допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка Грайнер при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла.
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США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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В США пожаловались на российские «провокации» на Ближнем Востоке
Как утверждают власти США, американские силы на Ближнем Востоке столкнулись с ростом якобы «провокационных» и «эскалационных» действий со стороны России и Ирана.
Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что в июне произошел ряд случаев, которые в Пентагоне сочли «провокационными», «эскалационными» или «небезопасными и непрофессиональными», передает ТАСС.
В частности, речь идет, к примеру, об авиаударе по лагерю боевиков сирийской оппозиции в окрестностях военной базы США в Эт-Танфе. Издание сообщает, что российские силы в Сирии нанесли удар, предупредив американцев за 35 минут до атаки.
В результате удара граждане США не пострадали, но глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла назвал его «частью более широких попыток соперников США укрепить доминирование в регионе, делая при этом ставку на то, что США не дадут военного ответа».
Кроме того, как пишет издание, «российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу». При этом американские военные отказались привести какие-либо доказательства или подробности.
Также заявляется о «росте провокаций со стороны Ирана и поддерживаемых им сил». Теперь, указывает Washington Post, США нужно «восстановить сдерживание, не спровоцировав при этом более широкий конфликт». Курилла заявил в июне: «Последнее, чего мы хотели бы – это начать прямо сейчас конфликт с Россией». Однако он заверил, что США «будут защищать себя» и «не будет колебаться перед тем, чтобы дать ответ».
Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ* 20–25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Эт-Танф для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
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Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз
Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».
Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.
Россия опустилась по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.
Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором – Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия, ее поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.
Дело осужденного в России американца Спектора отправили на пересмотр
Осужденному российским судом гражданину США, уроженцу России Джину Спектору отменен приговор по делу о взятке, сообщили в Мосгорсуде.
«Московский городской суд отменил приговор, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Спектор оставлен под стражей», – цитирует сообщение суда ТАСС. Ранее он был осужден на 4 года.
В феврале 2020 года Джин Спектор оказался под арестом. Он являлся председателем совета директоров ГК «Медполимерпром».
Тогда же была задержана экс-помощница Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева. Сама она не признавала вину. Обвинение в отношении нее утвердили в сентябре 2021 года.
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Американцы высмеяли Байдена за призыв снизить цены на АЗС
Пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.
Обращение главы государства вызвало многочисленные шутки со стороны американцев, которые оставили их в комментариях под постом Байдена, передает РИА «Новости».
«Итак, мы переходим от «путинского повышения цен» к «просто бензоколонки дурят», – написал пользователь с ником Defiant L's.
«Ха-ха. Вы вчера обвинили [президента России Владимира] Путина. Теперь это операторы АЗС? Я действительно не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте хотя бы над логичностью», – написал пользователь David Williams.
Другие американцы посмеялись над тем, что президент страны попытался переубедить АЗС снизить цену на бензин с помощью поста в соцсети.
«Спасибо за этот твит, мистер президент. Все заправки вокруг меня мгновенно понизили цены на два доллара, потому что у них подключены уведомления о ваших твитах», – сыронизировал один из подписчиков.
«О, слава Богу, вы написали это в Twitter. Это точно поможет», – пошутил Paul Metzgar.
«Нам не нужны законы, нам нужны просто твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо», – резюмировал еще один американец.
Ранее Байден обратился к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в стране. Он указал, что адресует свое послание владельцам АЗС «во время борьбы и глобальной опасности».
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место».
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Власти США и Безос продолжили спор о ценах
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла обвинения главы компании Amazon Джеффа Безоса в адрес главы американского государства Джо Байдена – Безос заявлял, что Байден не разбирается в «базовой динамике рынка».
Безос раскритиковал Байдена, который призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в США. По мнению Безоса, требования президента показывают «либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», передает ТАСС.
Жан-Пьер ответила, что «цены на нефть упали почти на 15 долларов за последний месяц, однако цены на заправках почти не снизились». По ее словам, речь идет не о «базовой динамике рынка», а о том, что «рынок подводит американских потребителей».
Она обвинила Безоса в поддержке стремления крупных нефтегазовых компаний обогатиться за счет жителей США. По ее словам, в позиции Безоса «нет ничего удивительного». Жан-Пьер заявила, что Безос считает нормальным «использование нефтегазовыми компаниями доминирующего положения на рынке для того, чтобы извлекать рекордную прибыль за счет американского народа». По мнению Безоса, именно так «должна работать экономика» США, заявила Жан-Пьер.
Напомним, в мае Безос раскритиковал власти США за то, что Белый дом захотел бороться с инфляцией повышением налогов для «самых богатых». Он подчеркнул, что «инфляция – это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным», и что «введение в заблуждение не помогает стране».
При стрельбе на параде в честь Дня независимости США погибли несколько человек
В результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, сообщили источники в правоохранительных органах.
По его сведениям, стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Местным жителям предписано не приближаться к центру города, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Дабл-ю-джи-эн.
В конце июня президент США Джо Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
Напомним, что в прошлом году не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в длинные выходные, когда в стране отмечали День независимости.
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Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в честь Дня независимости США
Полиция США задержала подозреваемого, которого разыскивала в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, сообщил начальник полицейского управления города Хайленд-Парк Лу Джогмен.
Сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго заметили автомобиль, соответствующий распространенному ранее описанию. В результате «непродолжительной погони» правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый – Роберт Кримо – задержан, передает ТАСС.
Перед этим полиция сообщила, что разыскивается Роберт И. Кримо III, который может быть «вооружен и очень опасен». Ему был присвоен статус «лица, представляющего интерес для следствия». Сообщалось, что он может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска, передает РИА «Новости».
Прежде сообщалось, что полицейские разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.
По версии местных властей, стрелок вел огонь без разбора с крыши коммерческого здания. Он бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. В результате стрельбы пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации, кроме того, служба скорой помощи развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.
Напомним, стрельбы произошла в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго. В конце июня президент США Джо Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
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