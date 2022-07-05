Для детей из Донбасса открылись «Университетские смены» в нескольких городах России

Проект «Университетские профильные образовательные смены» на площадках педвузов продолжает расширяться. Для ребят из ДНР и ЛНР открылись «Университетские смены» в Туле, Екатеринбурге, Томске, Перми, Армавире, Грозном, Уфе, Липецке и Омске, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В стенах Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого стартовала вторая «Университетская профильная образовательная смена». В Тулу прибыли 57 детей с территории Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ребята уже побывали на экскурсиях в Тульском музее изобразительных искусств, в мультимедийном Музее станка, кондитерской фабрике «Медовые традиции». Школьникам рассказали о знаменитом тульском прянике и провели мастер-класс по его изготовлению.

Участниками первой «Университетской смены» Уральского государственного педагогического университета стали 45 школьников из Луганской Народной Республики.

В Томском государственном педагогическом университете «Университетская смена» для детей и подростков из ЛНР проходит под названием «Свидание с Россией: Новые горизонты. Томскими маршрутами». Ребята уже посетили экскурсию «Томск в легендах и сказаниях», съездили в гости к казакам в Семилуженский острог, ознакомились с экспозицией Музея славянской мифологии.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет принял 46 детей из ДНР и ЛНР. Для ребят организованы различные экскурсии по Перми и ее музеям, занятия и мероприятия в Технопарке универсальных педагогических компетенций и «Кванториуме». Первая группа ребят из ЛНР прибыла в Армавирский государственный педагогический университет. Программа «Университетской смены» АГПУ «Наследие России» включает тематические экскурсии, просветительские мероприятия, интерактивные занятия.

Первая «Университетская смена» стартует в городе Грозном на базе Чеченского государственного педагогического университета. В педуниверситет приехали 30 детей из ДНР и ЛНР. Школьников ждут экскурсии по городу Грозному, посещение достопримечательностей Ножай-Юртовского и Веденского районов, знакомство с Мемориальным комплексом славы им. А.А. Кадырова и Музеем Чеченской Республики.

Для школьников из ДНР и ЛНР открыл свои двери Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. В течение лета на базе БГПУ пройдут четыре «Университетские смены», их участниками станут 160 школьников. Для ребят подготовлены насыщенная программа образования и отдыха, интерактивные тренинги личностного роста.

19 школьников из городов Ясиноватая и Дебальцево ДНР приехали на «Университетскую смену» в Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. В первый день после торжественного открытия смены для участников прошла обзорная экскурсия по городу Липецку.

Проект стартовал 6 июня 2022 года. В нем примут участие 15 000 детей и подростков, в том числе 3700 школьников из ДНР и ЛНР, которые приедут на «Университетские смены» в 30 педагогических университетов, подведомственных Минпросвещения России.