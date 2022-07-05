|
|
В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализированы 1372 человека, на 141,5% больше по сравнению с 4 июля.
Выписали в связи с выздоровлением выздоровлением 3612 человек, на 58,7% больше по сравнению с 4 июля. Всего за сутки было выявлено 2676 новых случаев COVID-19. Подтверждено 48 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России были госпитализированы 568 человек, на 11,4% больше по сравнению с 3 июля.
В Госдуме ответили на требования Украины к России
|
|
«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.
«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.
«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.
В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ВСУ заявили о «метафоричности» флага Украины на острове Змеиный
|
|
Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».
Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.
«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
В Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2»
|
|
У трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ, заявила представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон.
У нее спросили, не планирует ли Германия задействовать газопровод в свете снижения потока по «Северному потоку».
«Трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», – передает слова представителя ведомства ТАСС.
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
|
|
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы
|
|
«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.
«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.
«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Турции начали расследование по зерну на российском судне
|
|
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Источник не исключил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти родного города Зеленского решили отказаться от русского языка
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, где преимущественно распространен русский язык, заявил жителям о необходимости переходить на украинский.
«Защищая Украину, нужно учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык – это и наше оружие», – написал он в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
Вилкул добавил, что власти города решили «не рубить с плеча», а осуществить «мягкий процесс перехода на украинский язык», передает ТАСС.
С 1 июля в городе открылись языковые клубы «Давай общаться по-украински», также власти запустили онлайн-курсы «Говори по-украински правильно». Объявление о регистрации онлайн-курсов было размещено 24 июня и за эти дни зарегистрировались около 500 криворожцев.
Вилкул пояснил, что проводит ежедневные вечерние брифинги на русском языке, поскольку обращается в основном к русскоязычному югу и востоку. «Однако большинство встреч я провожу на украинском языке. Процесс трансформации идет!» – добавил он.
Кривой Рог – родной город президента Украины Владимира Зеленского, там он родился и окончил школу.
Ранее депутаты Киевского городского совета предложили ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и документов на носителях информации.
Киссинджер объяснил слова о передаче России украинских земель
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу украинских территорий России для урегулирования отношений.
«Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», – отметил он в интервью изданию Time.
По мнению Киссинджера, Россия должна вернуть Украине «15% территории», которые принадлежали Киеву до начала спецоперации, прежде чем между сторонами может быть установлено «реальное» прекращение огня. При этом он назвал часть Донбасса и Крым «спорными территориями», передает РИА «Новости».
Бывший госсекретарь уточнил, что территорию в ходе любых переговоров следует рассматривать отдельно.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
В турецкой таможне рассказали о судьбе задержанного российского судна
Никакого решения по российскому сухогрузу с якобы украинским зерном не принято, сообщил источник в турецкой таможне. Судно продолжает стоять у входа в турецкий порт.
На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание по судьбе сухогруза в понедельник, источник Прайм отметил, что ему ничего не известно. «Ничего не могу вам сказать», – сказал он.
Ранее в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар выступил с заявлением о том, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. По его словам, судно находится у входа в порт.
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна. По его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
Казахстанская нацкомпания «Казахстан темир жолы» (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза «Жибек жолы» с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об отправке 30 июня из порта Бердянска первого торгового судна с 7 тыс. тонн зерна на борту. Сообщалось, что оно направляется в дружественные страны.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения России в мировом голоде. Он назвал это классическим примером пиратства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Добровинский: Суд не позволит экс-журналистке Овсянниковой увезти дочь в Европу
|
|
Суд, скорее всего, примет решение оставить ребенка экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой с отцом, поскольку опека не сможет проверить жилищные условия матери за границей, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский.
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая после начала спецоперации выбежала с плакатом в прямом эфире новостной программы, прилетела в Москву на судебный процесс, инициированный ее бывшим мужем. Уточняется, что девушка планирует увести дочь в Европу, однако экс-супруг против.
«Надо сначала знать, с кем находится дочь: если люди разошлись, суд должен был определить место проживания ребенка. Если этого не было, то возникает необходимость суда по определению места жительства дочери. Для этого суд будет опираться в том числе на мнение опеки, которая в свою очередь исследуют состояние жилья и у отца, и у матери», – говорит Добровинский.
Он поясняет, что если, как в данном случае, мать сама говорит о том, что хочет увезти дочь за границу, то опека не сможет проверить жилищные условия матери, а проверит и установит состояние жилья в России. И уже в соответствии с этим будет вынесено решение суда.
«В этом случае, на мой взгляд, решение будет в пользу того, чтобы оставить ребенка с отцом в силу обстоятельств невозможности установить, где будет проживать ребенок за границей: в квартире или в сарае, в комфортном доме или в общежитии для беженцев», – заключил адвокат.
В середине марта Овсянникова выбежала в прямом эфире программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. После этого инцидента Следственный комитет России начал доследственную проверку. В июле стало известно, что экс-редактор Первого канала попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Шойгу озвучил потери ВСУ в боях за Лисичанск
|
|
Вооруженные силы Украины в боях за Лисичанск потеряли более пяти тысяч человек, около двух тысяч убитыми, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
«Общие потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218», – передает его слова ТАСС.
Также ВСУ потеряли 196 танков и бронированых машин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей.
«В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр.
В понедельник Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Зеленский назвал условие экспорта украинского зерна
|
|
Киев ведет с Турцией и ООН переговоры о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон подтвердил, что «переговоры с турецкой стороной и ООН» ведут украинские «представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из портов зерна», передает ТАСС.
По словам Зеленского, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России», которой Киев «не доверяет». Он заявил, что требуется «безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить для погрузки той или иной пищевой продукции». «Именно об этом сейчас идет речь в Турции», – сказал Зеленский.
Он сообщил, что украинские власти работают напрямую с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Зеленский сказал, что ООН занимает «лидерскую позицию» в переговорах, а не просто осуществляет «модерацию». «Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», – сказал президент Украины.
Он заверил, что Киев «не теряет время», а «работает над разными путями – как железнодорожными, так и речными по экспорту зерна», каждый день увеличивая экспорт. Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но «точно возможной». По его словам, сейчас на Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.
Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
|
|
Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД