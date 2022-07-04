В России за сутки госпитализировали 568 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализированы 568 человек, на 11,4% больше по сравнению с 3 июля.

Выписали в связи с выздоровлением выздоровлением 2276 человек, на 12,3% меньше по сравнению с 3 июля. Всего за сутки было выявлено 2866 новых случаев COVID-19. Подтверждено 43 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 14,29 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 1,6%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в России были госпитализированы 510 человек, на 54% меньше по сравнению с 2 июля.

Напомним, в понедельник Россия объявила о снятии коронавирусных ограничений на пересечение границы.