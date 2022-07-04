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Россия объявила о снятии коронавирусных ограничений на пересечение границы
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Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.
Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта, уточнили в оперштабе.
«Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно», – отметили в оперштабе.
Кроме того, сообщается, что для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются, уточнили в оперштабе.
В начале июня были отменены все коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией.
Украинская сторона выдвинула требования к России
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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Калининград пригрозил уничтожением транспортного комплекса Прибалтики
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В ответ на запрет Литвой транзита Россия может уничтожить транспортный комплекс Прибалтики, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов заявил, что таковы могут быть последствия российских «антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее». Он считает, что «экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Напомним, Алиханов сообщил, что правительству и Администрации президента России переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят.
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Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины
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В конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.
Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».
Отвечая на вопрос, считает ли он реалистичными слова президента Украины Владимира Зеленского, который хотел бы завершения конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
Напомним, глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине. Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Захарова раскритиковала тайную запись Парижем разговора Путина и Макрона
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Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Речь идет о невиданном в дипломатической практике. Речь идет о том, что когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история, два лидера, иногда и на троих бывают разговоры и по видеосвязи, естественно, это закрытые переговоры. Так вот оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики конечно, но вот из невиданного – оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. На самом деле, это пример того, что именно так они понимают слово «дипломатия», – приводит ее слова РИА «Новости».
В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему «наплевать» на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретится с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне.
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Захарова объяснила, почему посольство США в России не стало указывать новый адрес
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что посольство США в Москве перестало указывать своей адрес из-за того, что «менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США».
«Посольство США в России стерло свой адрес. На сайте американской дипмисcии только широта и долгота. Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», – написала Захароаа в Telegram-канале.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
Глава МИД Британии поспорила с мнением Джонсона о Путине и женщинах
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Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.
«Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины», – отметила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche, передает РИА «Новости».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент России Владимир Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Сам глава российского государства ответил на реплику Джонсона так: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий».
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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Калининград предложил Кремлю варианты ответа на запрет транзита Литвой
Правительству и Администрации президента России переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов не уточнил что это за предложения – по его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера». «Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», – приводят его слова «Ведомости».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Турецкая таможня рассказала о задержании российского судна
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», – сказал собеседник РИА «Новости», пожелавший остаться неназванным.
Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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Зеленский подтвердил потерю Украиной Лисичанска и обещал «отвоевать» его
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Украинские войска отвели от Лисичанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав «отвоевать землю».
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил президент, «в частности это касается и Лисичанска».
В воскресенье Зеленский после встречи в Киеве с главой правительства Австралии Энтони Альбанезом заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои и пока нельзя наверняка утверждать, что город находится под контролем России, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
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Французы задумались о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с положительным исходом для его организаторов, пишет Daily Express.
«Но после своего недавнего провала на выборах президент Франции может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском союзе», – приводит статью РИА «Новости».
Член движения «Поколение Фрексит» Эрик Нуар назвал Макрона воплощением европеизма и заявил, что тот сейчас настолько ослаблен, что не может оставаться у власти.
«Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным», – добавил он.
По мнению Нуара, оппозиции придется определиться с отношением к членству в ЕС и выступить за референдум о дальнейшем участии в организации.
Глава «Поколения Фрексит» Шарль-Анри Галуа, в свою очередь, уверен, что давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов.
Галуа добавил, что считает такое голосованием лучшим способом совершить Фрексит.
Напомним, во Франции подвели итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте.
После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил: коалиция «Вместе!» набрала 38,57% голосов, 31,6% достались левому «Новому народному экологическому и социальному союзу» Жан-Люка Меланшона, 17,3% у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и 6,98% голосов набрали «Республиканцы».
Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест в парламенте, 131 место у левых, 89 – у партии Ле Пен, 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация».
Военный эксперт: Удар возмездия по Украине можно нанести в течение двух часов
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«Все командные пункты ВСУ, все центры принятия решений и другие объекты известны до запятой, все координаты есть до метра», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев, комментируя удары ВСУ по Белгороду и Курску. Сообщается, что в результате обстрела Белгорода погибло до пяти мирных жителей.
«У нас есть силы и средства для нанесения удара не только по тому центру, где были приняты решения стрелять по мирному Белгороду – но и одновременно по всей системе управления Вооруженными силами Украины. Уверяю вас, для того, чтобы ее вывести из строя, нужно два часа, не более – и покончить с этой системой навсегда», – подчеркнул полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС.
Следует признать, что ВСУ прикрываются мирными жителями Украины, отметил Хатылев. «Но нам следует позаботиться о мирных жителях Белгорода, Курска, Брянска», – подчеркнул собеседник.
Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым районам Белгорода и Курска, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, в областном центре погибли три человека, четверо (в том числе ребенок) пострадали. Ранее источники Telegram-канала Baza сообщали, что число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
Частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены. По заявлению Конашенкова, российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. Но в результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных БПЛА «Рейс».
«Судя по разрушениям и ведению огня, а также по тому, как работала наша ПВО, «Точка У» действительно присутствовала при обстреле Белгорода. Но также однозначно работала РСЗО: возможно, «Град», – высказал предположение Хатылев. Эксперт также прокомментировал сообщения о возможном использовании украинской стороной американских РСЗО HIMARS. «Когда увидим, что упало на месте, тогда и скажем», – заметил собеседник.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал в Telegram-канале другой сенатор – Константин Долгов.
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Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду
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Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России.
Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
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Посол в Китае заявил о поддержке Россией расширения Совбеза ООН
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Необходимо расширить Совет Безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его более демократичным, заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.
По его словам, в настоящее время СБ ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.
«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», – приводит его слова РИА «Новости».
В то же время Денисов подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез ООН Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс.
«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», – добавил дипломат.
На прошлой неделе постоянный представитель России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из СБ и Генассамблеи ООН, заявил, что это возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Год назад Полянский заявлял, что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада». Он отметил, что их в СБ «и так достаточно» и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.
За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности, Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 – Германии, Бразилии, Индии и Японии.
В пользу Индии высказывался президент США Джо Байден.
Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.
Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.
В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».
В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky.