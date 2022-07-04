Россия объявила о снятии коронавирусных ограничений на пересечение границы

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта, уточнили в оперштабе.

«Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно», – отметили в оперштабе.

Кроме того, сообщается, что для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются, уточнили в оперштабе.

В начале июня были отменены все коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией.