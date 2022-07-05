В Европе пожаловались на невезение в энерговойне с Россией

Европе на данный момент не везет в энергетической войне с Россией, население готовится к «болезненным последствиям», выразило мнение британское издание The Economist.

Как отмечается в материале, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к «болезненным последствиям», передает РИА «Новости» мнение автора материала.

Также журналист напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По разной информации, простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок.

Неделей позже российский энергетический гигант «Газпром» объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток – 1» сократятся до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа лишилась еще 7,5% поставок, а других источников мало, считает автор статьи.

Более того, издание выражает опасения, что «Северный поток» после ремонта не возобновит работу. Если это так, то в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. Из-за этого возникают сомнения, что континент сумеет отопить себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи.

Как отмечает автор, если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна измениться.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.

Немецкие СМИ сообщили, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в ЕС.

При этом в Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2» отсутствием у второго сертификации.

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