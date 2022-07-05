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В Европе пожаловались на невезение в энерговойне с Россией
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Европе на данный момент не везет в энергетической войне с Россией, население готовится к «болезненным последствиям», выразило мнение британское издание The Economist.
Как отмечается в материале, запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к «болезненным последствиям», передает РИА «Новости» мнение автора материала.
Также журналист напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорт. По разной информации, простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок.
Неделей позже российский энергетический гигант «Газпром» объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод «Северный поток – 1» сократятся до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа лишилась еще 7,5% поставок, а других источников мало, считает автор статьи.
Более того, издание выражает опасения, что «Северный поток» после ремонта не возобновит работу. Если это так, то в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. Из-за этого возникают сомнения, что континент сумеет отопить себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи.
Как отмечает автор, если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна измениться.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
Немецкие СМИ сообщили, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в ЕС.
При этом в Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2» отсутствием у второго сертификации.
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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы
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«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.
«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.
«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
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Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.
Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества. Как напоминает издание, Франция с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, передает РИА «Новости».
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В прошлое воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро
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Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.
Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».
«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.
«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.
Напомним, В Германии начали готовиться к жизни без российского газа: в Гамбурге задумались об отключении горячей воды для частных домохозяйств и снижении максимальной температуры в сети централизованного теплоснабжения. Немцев также призвали готовиться к существенному повышению тарифов.
Накануне стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Кулеба призвал Украину учиться у Польши, как «брать европейские деньги»
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Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Польша «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше». «И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Мы как МИД должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях», – передает «Коммерсант» слова Кулебы со ссылкой на издание «Левый берег».
При этом он добавил, что Украина хочет совместно с Польшей реформировать ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы Европейского союза используется для замедления европейской интеграции», – сказал глава МИД Украины.
Тем не менее ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе.
В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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На Западе оценили последствия указа Путина о «Сахалине – 2»
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения «Сахалин – 2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, отмечает Bloomberg.
«Если проект «Сахалин – 2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», – заявил Bloomberg аналитик Хироши Хашимото.
Специалисты сообщают, что это приведет к тому, что Токио придется покупать газ на других рынках, которые уже и так загружены, передает РИА «Новости».
По словам опрошенных агентством экспертов, все это уменьшит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией.
Ранее в статье британской Financial Times также дали оценку указу Путина по «Сахалину – 2».
Президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
Эксперт оценил развитие конфликта между Польшей и ведущими странами ЕС
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«Париж, Берлин и Брюссель серьезно недовольны Польшей в последнее время. А польской партии «Право и справедливость» как никогда нужны деньги ЕС для восстановления экономики на фоне грядущих выборов в Сейм», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский. Ранее ЕС отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем.
«Очевидно, что в этом споре победа будет за ЕС, потому что именно Еврокомиссия распределяет средства и дает свое согласие на выделение денег из Европейского фонда восстановления экономики национальным фондам. А для Польши было предусмотрено порядка 35 млрд евро», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
Произошедшее собеседник назвал «прощальным поклоном Франции, которая сейчас передает председательство в ЕС Чехии». «У поляков были шансы получить эти деньги, по крайней мере, на это намекала Урсула фон дер Ляйен. ЕС тогда «выкатил» Варшаве так называемые вехи. В общей сложности они насчитывали порядка 100 условий, которые польское правительство должно последовательно выполнить», – пояснил эксперт.
«При этом дело даже не столько в вехах, сколько в той геополитической ориентации, которую сейчас заняла Польша. Все же в ЕС ведущим остается немецко-французский блок. А Париж и Берлин недовольны Варшавой из-за полной ориентации страны на США и Великобританию. То есть пока старая Европа все же хотела бы вернуться к диалогу с Россией, Дуда этому противится», – рассуждает Стремидловский.
«Упоминание о том, что Польша якобы является законодателем европолитики на украинском направлении – это и намек Варшаве, и легкая ирония в адрес польского государства. То есть Брюссель пытается дать понять, в чем именно заключается главная проблема этого государства с точки зрения ЕС», – уверен он.
Вместе с тем, Польша крайне заинтересована в получении денег, отмечает собеседник. «Осенью будущего года там пройдут выборы в Сейм. И для победы партии «Право и справедливость» необходимо вывести страну из кризиса. А проблем там предостаточно – и высокий уровень инфляции, и удорожание энергоносителей, и рост цен на бензин, уголь и продукты питания. И эти 35 млрд евро стали бы хорошим подспорьем в борьбе за места в Сейме», – заключил Стремидловский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Миронов предложил переименовать Калининград
Калининград следует переименовать во Владибалтийск, соответствующее предложение сделал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Нужно переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край, предложил Миронов, передает RT.
«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», – пояснил политик.
Область должна получить статус края, поскольку имеет стратегическое значение для России.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Эксперт объяснил логику заявления Шольца о целях Запада на Украине
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«Канцлер Германии в своих заявлениях следует линии британских и американских коллег. И пока заявления и действия Запада будут продолжаться в таком духе, сложно говорить о возможном мире на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
«Если Шольц верит в то, что конфликт завершится лишь после понимания Путиным невозможности завоевать часть Украины – тогда все, конфликт реально можно заканчивать. Потому что Путин и не собирался ничего завоевывать. Россия лишь освобождает территорию Украины от нацизма и натовской инфраструктуры. Поэтому, следуя логике канцлера, властям Украины давно пора садиться за стол переговоров», – рассказал эксперт.
Корнилов полагает, что заявления немецкого канцлера вызваны скорее попытками Берлина следовать за риторикой Вашингтона и Лондона. При этом их позиция не изменилась: они хотят «воевать до последнего украинца». «Шольц играет роль наблюдателя и в большинстве действий пытается говорить то, что соответствует позициям американских и британских коллег», – сказал собеседник.
«Также тема конфликта на Украине стала влиять на внутриполитические расклады в Германии. Немецкому канцлеру пришлось отбиваться от обвинений в его адрес. Одни говорят, что ФРГ недостаточно помогает Украине. Другие, напротив, призывают Берлин дистанцироваться от этого конфликта», – отмечает Корнилов.
«Если Олаф Шольц поймет, что его позиция по Украине только ухудшает внутриполитическую ситуацию в стране и его собственный рейтинг, возможно, он постарается эту тему не акцентировать», – добавил он.
«Вместе с тем, Берлин играет значимую роль при определении внутренней и внешней политики ЕС, будучи локомотивом этой структуры, особенно после того, как из членства вышла Британия. И, как бы Шольц не следовал за позициями США и Британии, мы понимаем, что Брюссель все равно вынужден прислушиваться к мнению Берлина. Но учитывая ограниченный суверенитет Германии, и пока Шольц делает столь авантюристские заявления – мы не можем всерьез говорить о мире на Украине. И не по нашей вине», – сказал политолог.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины. Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.
Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».
Ранее глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
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Забастовка работников нефтегазовой сферы началась в Норвегии
Глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии.
Цель забастовки – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения.
Лавров пообещал ответ Москвы на высылку дипломатов из Болгарии
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 российских дипломатов, на данном этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, российское дипведомство уже сообщило, что российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве. «Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», – рассказали в посольстве.
Напомним, прежний глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
Ранее Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
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Цена газа в Европе превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта
Стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 167,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
За день стоимость газа увеличилась более чем на 13%.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.