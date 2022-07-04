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Большой адронный коллайдер запустили на рекордную мощность
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После более чем трехлетних работ по модернизации и техническому обслуживанию во вторник будет запущен новый период сбора данных для экспериментов на самом мощном в мире ускорителе частиц, Большом адронном коллайдере (LHC), сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN).
«LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем когда-либо прежде», – приводит сообщение «Интерфакс».
Как говорится в сообщении, пучки уже циркулируют в ускорительном комплексе с апреля, при этом машина LHC и ее инжекторы повторно вводятся в эксплуатацию для работы с новыми пучками более высокой интенсивности и увеличенной энергией. Теперь операторы LHC готовы создать условия, позволяющие экспериментам включить все свои подсистемы и начать сбор данных, которые будут использоваться для физического анализа.
Отмечается, что на LHC были проведены серьезные обновления систем считывания и отбора данных, с новыми системами детекторов и вычислительной инфраструктурой.
Благодаря увеличенным выборкам данных и более высокой энергии столкновений, ученые в ходе экспериментов будут исследовать природу бозона Хиггса, фундаментальной частицы, открытой в 2012 году, с беспрецедентной точностью и по новым каналам.
«Они могут наблюдать ранее недоступные процессы и смогут повысить точность измерений многочисленных известных процессов, решая фундаментальные вопросы, такие как происхождение асимметрии материи и антиматерии во Вселенной. Ученые будут изучать свойства вещества при экстремальных температурах и плотности, а также будут искать кандидатов в темную материю и другие новые явления либо путем прямого поиска, либо - косвенно - путем точных измерений свойств известных частиц», – сообщает CERN.
Планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи, а также поиск других частиц, аналогичных бозону Хиггса.
Напомним, российские и зарубежные ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, заявили об открытии экзотической частицы – двойного очарованного тетракварка Tcc+, чье обнаружение указало на существование нового класса сверхтяжелых частиц.
Украинская сторона выдвинула требования к России
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Калининград пригрозил уничтожением транспортного комплекса Прибалтики
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В ответ на запрет Литвой транзита Россия может уничтожить транспортный комплекс Прибалтики, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов заявил, что таковы могут быть последствия российских «антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее». Он считает, что «экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Напомним, Алиханов сообщил, что правительству и Администрации президента России переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят.
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Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины
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В конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.
Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».
Отвечая на вопрос, считает ли он реалистичными слова президента Украины Владимира Зеленского, который хотел бы завершения конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
Напомним, глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине. Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы
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«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.
«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.
«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Калининград предложил Кремлю варианты ответа на запрет транзита Литвой
Правительству и Администрации президента России переданы варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов не уточнил что это за предложения – по его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера». «Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», – приводят его слова «Ведомости».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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В Госдуме ответили на требования Украины к России
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«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.
«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.
«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.
В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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Зеленский подтвердил потерю Украиной Лисичанска и обещал «отвоевать» его
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Украинские войска отвели от Лисичанска, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав «отвоевать землю».
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил президент, «в частности это касается и Лисичанска».
В воскресенье Зеленский после встречи в Киеве с главой правительства Австралии Энтони Альбанезом заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои и пока нельзя наверняка утверждать, что город находится под контролем России, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.
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Посол в Китае заявил о поддержке Россией расширения Совбеза ООН
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Необходимо расширить Совет Безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его более демократичным, заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.
По его словам, в настоящее время СБ ООН практически превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину в последней инстанции. Эти деструктивные шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу менее эффективной, отметил он.
«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», – приводит его слова РИА «Новости».
В то же время Денисов подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез ООН Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс.
«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», – добавил дипломат.
На прошлой неделе постоянный представитель России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из СБ и Генассамблеи ООН, заявил, что это возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Год назад Полянский заявлял, что Москва выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада». Он отметил, что их в СБ «и так достаточно» и необходимо фокусироваться на включении развивающихся государств.
За расширение количества постоянных членов выступает и Париж. В частности, Франция поддерживает предоставление такого статуса странам G4 – Германии, Бразилии, Индии и Японии.
В пользу Индии высказывался президент США Джо Байден.
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В Германии объяснили невозможность заменить «Северный поток» на «Северный поток – 2»
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У трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ, заявила представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон.
У нее спросили, не планирует ли Германия задействовать газопровод в свете снижения потока по «Северному потоку».
«Трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», – передает слова представителя ведомства ТАСС.
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Британский профессор: Запад угодил в ловушку «Уловки-22»
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Запад попал в сети ловушки, известной как «Уловка-22», пишет британское издание Express со ссылкой на слова профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.
Речь идет о том, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. «Она (инфляция) вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Дани констатировал, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем. «Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата», – заявил он.
«В глобальном масштабе, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, где доступны энергия и газ, на начальном этапе может произойти стабилизация, но я думаю, что для перезагрузки нужен долгосрочный сценарий», – заключил Дани.
«Уловка-22» – целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.
Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA сообщало, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе.
Как отмечал эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт, Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.
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Французы задумались о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
Сокращение фракции партии президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте повысило вероятность проведения в стране референдума о выходе из Евросоюза с положительным исходом для его организаторов, пишет Daily Express.
«Но после своего недавнего провала на выборах президент Франции может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в Европейском союзе», – приводит статью РИА «Новости».
Член движения «Поколение Фрексит» Эрик Нуар назвал Макрона воплощением европеизма и заявил, что тот сейчас настолько ослаблен, что не может оставаться у власти.
«Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным», – добавил он.
По мнению Нуара, оппозиции придется определиться с отношением к членству в ЕС и выступить за референдум о дальнейшем участии в организации.
Глава «Поколения Фрексит» Шарль-Анри Галуа, в свою очередь, уверен, что давление сторонников выхода из ЕС на Макрона будет усиливаться на фоне итогов недавних выборов.
Галуа добавил, что считает такое голосованием лучшим способом совершить Фрексит.
Напомним, во Франции подвели итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте.
После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил: коалиция «Вместе!» набрала 38,57% голосов, 31,6% достались левому «Новому народному экологическому и социальному союзу» Жан-Люка Меланшона, 17,3% у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и 6,98% голосов набрали «Республиканцы».
Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест в парламенте, 131 место у левых, 89 – у партии Ле Пен, 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация».
Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине
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Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.
Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».
«Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.
«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.
«Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.
«Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.
«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.
«Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.
«Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.
«Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – заявил sean mcdougal.
«Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.
Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.
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В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
Грузинская оппозиция заявила о начале открытого сопротивления властям
Несколько тысяч человек, поддерживаемые радикальной оппозицией, собрались в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси на акции «Вперед, в Европу», заявив о начале открытого сопротивления властям, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили заявил, что «власти Грузии более нелегитимны, поэтому начинается ненасильственное сопротивление».
Оппозиционный депутат Саломэ Самадашвили сказала, что должно быть создано «временное правительство национального согласия» для выполнения 12 условий ЕС, необходимых для предоставления через 6 месяцев Грузии статуса страны-кандидата в организацию.
Власти Грузии заявили, что выполнят все требования Евросоюза в срок.
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