В Запорожской области рассказали о продаже ВСУ западного оружия на черном рынке

За время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев. На самом деле с предложениями продажи оружия представители ВСУ выходят постоянно: начиная с тех же Javelin, заканчивая тяжелой техникой, включая танки и прочее», – цитирует Рогова ТАСС.

В числе таких случаев есть противотанковые NLAW и тяжелая техника по стоимости в разы ниже рыночной. По словам Рогова, NLAW продавали по цене меньше чем 15 тыс. долларов при его стоимости в 60 тыс. долларов.

При этом поставляющие вооружение страны пытаются вести четкий учет и контроль поступающих единиц оружия, чтобы не допустить его попадания в руки России.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявляла, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий.

СМИ писали, что НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Киеву оружия, они опасаются попадания вооружений на черный рынок.