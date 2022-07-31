Стало известно о гибели влиятельного украинского бизнесмена Вадатурского

Украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу украинской администрации Николаевской ОВА Виталия Кима.

«Глава Николаевской ОВА подтверждает смерть спонсировавшего карателей олигарха. Он еще и герой Украины был, оказывается. Вот это и есть денацификация в действии», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она выразила сожаление о том, что средства массовой информации получают подтверждение о гибели подобных фигур «из украинских источников».

Главред не уточнила имени бизнесмена, но Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака уточнил, что речь идет о Алексее Вадатурском.

«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Искренние соболезнования семье и близким», – сообщил Ермак.