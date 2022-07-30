В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины

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30 июля, суббота | Последнее обновление — 07:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса
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Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный.
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Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации.
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Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений.
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
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Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
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Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
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Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
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В ДНР назвали возможную причину удара по СИЗО в Еленовке
Украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как азовцы* (возбуждено уголовное дело в России) начали рассказывать о военных преступлениях Киева, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Они знали точно, где они (военнопленные – прим. ВЗГЛЯД) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», – цитирует ТАСС Басурина.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке
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На месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Обломки ракет были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров. Здание СИЗО практически уничтожено.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, передает РИА «Новости».
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов – до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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Курировавший подрывников экс-полковник СБУ сдался российским силовикам
Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил представитель российских силовых структур.
«Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов», – сказал источник РИА «Новости».
Задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным «Стич».
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
«По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную [Киеву] территорию и пребыванию там», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине.
Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное – это личные беседы вышеуказанных структур с родственниками лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек – двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности, он назвал фамилии руководителей – Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
Глава бельгийского МИД оказалась в центре скандала из-за визита в Крым
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Назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала из-за своей прошлогодней поездки в Крым через территорию России, что может осложнить ее визит в Киев, сообщает La Libre.
Скандал с Лабиб может перейти в дипломатическое измерение. Причиной стал прошлогодний театральный репортаж будущей главы МИД, а тогда еще журналистки из Крыма, передает Sputnik.
Сообщается, что в июле 2021 года Хаджа Лабиб посетила Крым для освещения театрального фестиваля, спонсором которого была компания Газпром. Тот факт, что эта поездка финансировалась российской культурной ассоциацией, вызвал резкую реакцию в украинской прессе, а также среди дипломатов, отмечает издание, передает RT.
Как передает газета, телерепортаж так и не увидел свет, однако в своем включении на радиостанции RTBF Лабиб давала слово «только тем собеседникам, которые поддерживают Россию», подчеркивает бельгийское СМИ.
Как напоминает La Libre, на сайте Министерства иностранных дел Бельгии также указано, что Украина «не дает согласия» на въезд иностранцев в Крым через территорию России. Однако Хаджа Лабиб не последовала этим рекомендациям и согласилась на получение российской визы для посещения региона. По украинскому законодательству этот шаг влечет за собой запрет въезда на Украину в течение трех лет.
«Поездки в Крым с территории Российской Федерации являются незаконными», – напомнил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он также уточнил, что «Министерство иностранных дел Украины ведет дипломатический диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам с целью создания всех условий для визита и согласования решений для продолжения двусторонних контактов».
Хотя Николенко подчеркнул, что позитивно оценивает готовность Лабиб и дальше поддерживать Украину, несколько украинских источников указывают, что власти серьезно относятся к этому «инциденту» и в настоящее время рассматривают возможные последствия.
Хотя этот сценарий кажется маловероятным, не исключено, что министр иностранных дел не сможет в ближайшее время посетить Украину, как планировалось ранее, отмечает издание. Со своей стороны, посольство Украины в Бельгии сообщило, что ожидает официальной позиции Киева по этому вопросу, которая должна быть озвучена в ближайшее время.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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При ударе ВСУ по колонии под Донецком погибли 40 пленных украинских военных
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Порядка 40 пленных украинских военнослужащих убиты, около 130 ранены в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Еленовской колонии под Донецком, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Ночью укры ударили, предположительно, «Хаймарсом» (американской РСЗО HIMARS – прим. ВЗГЛЯД) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ситуация с целенаправленным обстрелом и уничтожением своих же, которые попали в плен, говорит о многом. С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки (президента Украины Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), а с другой стороны – Зеленский и его боевые шестерки в генеральских погонах продемонстрировали свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам – они просто тупое мясо. Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский – их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду. А кто же им ее расскажет, Арестович что ли?» – добавил Безсонов.
Ранее Безсонов сообщал, что в составе вооруженных сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену.
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Россиян при въезде в Латвию принуждают осуждать спецоперацию на Украине
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Граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине, иначе не пускают, сообщил портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии.
«Иностранцы, въезжающие в Латвию из... России или... Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля... Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России... и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В социальных сетях выразили возмущение фактом подписания документа об осуждении российской спецоперации.
«К настоящему моменту во въезде в Латвию на границе отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран», – говорится в публикации.
Также LSM передает рассказ жительницы Риги, мужа которой, гражданина России, при въезде в Латвию на границе заставили подписать «документ на русском и английском языках без опознавательных знаков» об осуждении действий России на Украине, в противном случае угрожали аннулировать постоянный вид на жительство.
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Эксперт: Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении
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«Вся ситуация вокруг Канады, Siemens и турбины Газпрома ведет к скорой остановке газопровода «Северный поток – 1», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром заявил, что отправка турбины из Канады в Германию нарушает условия контракта.
«Для прокачки газа по «Северному потоку – 1» осталось только две турбины малой мощности, которые позволяют прокачивать в сумме только 33 млн кубометров в сутки, тогда как максимальная прокачка газопровода – около 200 млн кубометров в сутки. Совсем не факт, что Siemens успеет уладить все вопросы с Газпромом до того, как оставшиеся две турбины выработают свой ресурс и тоже будут остановлены», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Газпром, судя по всему, говорит о несоответствии контракту документов, в которых указано, что турбина была отправлена из Канады в Германию, поскольку ее должен был непосредственно получить Газпром. «В Москве обратились к Западу: а легален ли такой прием? В канадской генеральной лицензии об исключении из санкций разрешено чинить до 2024 года пять турбин – но не эту, первую. И у Газпрома возник вопрос к ее статусу, потому что получается, что она будет отправлена в Россию как контрабанда», – пояснил аналитик.
В целом же, указал он, вполне возможно, что таким способом Газпром хочет «проучить» Запад, который ведет политику двойных стандартов: нарушает свой же закон, когда выгодно, но в остальных случаях давит на Москву санкциями. «Компания хочет держать газовый рынок Европы в напряжении, потому что для нее это выгодно. После остановки турбины цена газа превысила 2000 долларов США за тысячу кубометров. Если зимой Россия продолжит поставлять газ через Украину или «Турецкий поток», то нынешние высокие цены будут отражаться в ценах отгрузки по контрактам Газпрома в зимний период. Поэтому, чем выше цена сейчас, тем дороже Газпром будет продавать газ потом – именно в отопительный сезон, когда европейцы точно не смогут отказаться от российских поставок», – пояснил Юшков.
Собеседник сказал: снижение поставок газа из России не позволяет европейцам подготовиться к отопительному сезону, накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах. Поэтому зимой они будут вынуждены импортировать много газа и, соответственно, не смогут отказаться от услуг Газпрома. «В целом это демонстрация того, какой результат получил коллективный Запад за то, что в течение двух месяцев ввел такое количество санкций против России», – сказал он.
Впрочем, добавил специалист, совсем не факт, что ЕС теперь придется переходить к «Северному потоку – 2». «Европейцы настолько демонизировали это газопровод, что им сейчас крайне сложно запустить его. Шольц говорил, что запуск «Северного потока – 2» будет означать поднятие белого флага в противостоянии с Москвой. В целом, видимо, в Брюсселе полагают, что, если в Европе наступит крайний дефицит газа, когда население может оказаться без отопления, вот тогда они могут запустить «Северный поток – 2». Но Россия явно исходит из того, что это будет только начало переговоров, смысл которых будет заключаться в получении Москвой гарантий того, что после окончания отопительного сезона трубопровод не будет закрыт или остановлен навсегда», – подчеркнул Юшков.
В пятницу замглавы Газпрома Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – приводи ТАСС его слова.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют Газпром в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора» в Липецкой области
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ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области, который готовили трое участников диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенным в России «Правым сектором*» под патронажем СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины: мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор*» под патронажем Службы безопасности Украины».
В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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Число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек
Число погибших в результате удара украинских военных по исправительной колонии в Еленовке, где содержались военнопленные, возросло до 53 человек, еще 75 получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось о 40 погибших. По данным властей ДНР, всего в колонии находились 193 человека.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией в целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
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