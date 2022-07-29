Минтранс одобрил строительство тоннеля под Транссибом в Кирове

Строительство транспортного перехода под Транссибирской железнодорожной магистралью (Транссиб) в Нововятском районе Кирова поможет решить проблему пробки, в которой вынуждены стоять автомобилисты во время движения поездов, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Железнодорожный переезд на пересечении улицы Советской с железнодорожными путями Транссиба разделяет Нововятский район Кирова на части. Транспорт вынужден стоять на закрытом переезде, пока проходят поезда. В 2020 году разработана предпроектная документация на строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой по улице Советской с объемом финансирования в 3,19 млрд рублей в 2023–2025 годах, передает ТАСС.

По словам Савельева, область начнет сама проектирование, в течение двух-трех лет федеральный центр эти вопросы развяжет, для горожан будет обеспечено другое качество жизни.

Строительство путепровода позволит обеспечить беспрепятственный выезд из Кирова в юго-восточном направлении, в том числе по маршруту Киров – Казань. Сейчас часть транспорта движется через Южный обход Кирова, но объезд составляет примерно 15 км.

Строительство тоннеля в Нововятске планируется реализовать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в створе существующего железнодорожного переезда одним тоннелем для четырехполосного движения транспорта. Длина объекта составит 775 м, в том числе длина перехода под железнодорожными путями – 89 м. Перекрытие движения через железнодорожные пути при проведении работ не предусматривается

По словам Савельева, с врио главы региона Александром Соколовым обсудили также строительство обходной дороги для областного центра, включая мостовой переход через реку Чепца. Дорога позволила бы вывести потоки грузового транспорта за пределы областного центра. Проект потребует больших вложений – 17 млрд рублей. Работу начнет Кировская область, а в ходе подготовки следующих программ будут рассматривать возможность приоритета этого направления.

Как отметил Соколов, оба проекта включат в пятилетнюю программу развития, проекты одобрены, объемы финансирования будут согласовывать.