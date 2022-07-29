ЕР внесла законопроект о создании «умных» городов и сел

«Единая Россия» разработала законопроект о муниципально-частном партнерстве и концессиях в ИТ-сфере, который поможет решить проблему масштабирования ИТ-проектов в муниципалитетах.

Законопроект был разработан «Единой Россией» под руководством первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета Андрея Турчака на площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, говорится в сообщении на сайте партии.

В частности, ИТ-проектами являются такие общественно значимые проекты, как информационные интерактивные стенды в общественных местах, высокоинформатизированные кол-центры для решения коммунальных вопросов, информационные системы для муниципальных услуг и программно-аппаратные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах.

«Органы местного самоуправления работают «на земле» и хорошо знают о потребностях жителей. Поэтому цифровые технологии в муниципалитетах – это не непонятные абстракции, а реальная польза для людей. Это Wi-Fi в парках и библиотеках, «умные» остановки с информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами, программные комплексы для безопасности во дворах и на дорогах, системы онлайн-голосования по вопросам благоустройства и многое другое», – пояснил Турчак.

По его словам, на внедрение таких технологий у муниципалитетов чаще всего не хватает средств. Возможность использовать механизм муниципально-частного партнерства и концессии решит эту проблему, отметил он.

«Кроме того, наш законопроект устранит избыточные барьеры, которые мешают партнерству государства и бизнеса в сфере ИТ. Рассчитываем, что он станет одним из приоритетных в осеннюю сессию и будет поддержан коллегами в Госдуме», – заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Также документ позволит сформировать систему партнерства местных властей и ИТ-предпринимателей, создать новые финансовые стимулы для развития региональной сферы цифровых технологий, уточнил Турчак.

Инициативу «Единой России» поддерживают в Правительстве. Ее одобрил также экспертный совет партии.