Мизулина призвала увеличить размер штрафа для Tinder

Tinder и другие международные компании, которые отказываются локализовать персональные данные российских граждан, следует оштрафовать на более крупную сумму – 2–5 млрд рублей, заявила газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, комментируя вынесение штрафа компании-владельцу приложения Tinder за отказ в локализации персональных данных российских граждан.

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал компанию-владельца приложения Tinder виновной и назначил штраф за отказ в локализации персональных данных российских граждан в размере 2 млн рублей.

«В данном ключе совершенно неважно, какого рода эта ИТ-компания. Это юридическое лицо, которое собирает персональные данные россиян. Эта компания, как и, например, WhatsApp, оштрафована за то, что отказывается хранить или локализовать персональные данные россиян на российских серверах», – говорит Мизулина.

Она объясняет, что эти компании по-прежнему хранят все персональные данные россиян за границей. Таким образом граждане России попросту оказываются незащищенными от возможных утечек, компрометации данных, использования личной информации пользователей третьими лицами в мошеннических целях.

«Ситуация эта, конечно, нехорошая, и государство пытается оградить наших граждан от таких нежелательных моментов, с которыми они могут впоследствии столкнуться при использовании такого рода платформ или сервисов. И понятно, что нужны более существенные штрафы для таких компаний», – подчеркивает член ОП.

По мнению собеседницы, Tinder и другие международные компании, которые отказываются локализовать персональные данные российских граждан, следует оштрафовать на более крупную сумму – 2–5 млрд рублей. Только такая сумма будет существенной для этих платформ, вследствие чего они задумаются, что действительно нарушают действующее российское законодательство и начнут серьезнее относиться к ситуации.

«Такого рода штрафы, как сейчас, конечно, маленькие. Никаких последствий не будет. Надо двигаться дальше. Если для этого требуется изменение закона – значит, закон нужно таким образом менять», – заключила Мизулина.

Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Apple по аналогичному делу на сумму 2 млн рублей. В конце июня московский суд также выписал штраф в размере 1 млн рублей службе доставки UPS за отказ локализовать данные российских пользователей в стране. Кроме того, Google, видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest тоже были оштрафованы.