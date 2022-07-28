Сенатор назвала последствия для WhatsApp и Tinder в случае неуплаты наложенных штрафов

«К сожалению, отдельные иностранные корпорации упорно не понимают или делают вид, что не понимают, одну простую вещь – работать на территории РФ возможно только при условии строгого соблюдения нашего законодательства. Все остальные варианты наказываются», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор Ирина Рукавишникова, комментируя штрафы, наложенные московским судом на сервисы Snapchat, WhatsApp и Tinder.

«Штрафы, выписанные в отношении очередных зарубежных IT-гигантов Snapchat, WhatsApp, Tinder и других, следует рассматривать как совершенно справедливые. Чаще всего зарубежные IT-гиганты нарушают требования законодательства о защите персональных данных россиян. В частности, отказываются хранить персональные данные граждан нашей страны на территории РФ. Указанные компании оштрафованы именно за это», – пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

«В то же время сами суммы штрафов – от 500 тыс. рублей до 18 млн рублей – нельзя назвать чрезмерно жесткими. Это далеко не так называемые оборотные штрафы, которые исчисляются миллиардами рублей. Такие штрафы уже применялись к отдельным иностранным IT-гигантам. Если сегодняшние штрафы не будут уплачены и, главное, нарушения законодательства не будут устранены, то данные компании могут получить более жесткие санкции», – предупредила сенатор.

Причем действия регуляторов совершенно последовательны, убеждена Рукавишникова. «Эти действия направлены не на вытеснение зарубежных IT-гигантов с нашего рынка, а на защиту конституционных прав россиян. К слову, они также направлены на создание совершенно равных конкурентных условий для всех игроков рынка, вне зависимости от того, в какой стране находится головной офис компании. Нет сомнений, что подобная практика будет применяться абсолютно ко всем зарубежным компаниям. Наш рынок для многих из них весьма привлекателен, но для работы на нем необходимо соблюдать российские законы», – подытожила сенатор.

Напомним, в четверг суд наложил штрафы на Snapchat, WhatsApp и Tinder за отказ локализовать данные россиян. Решение принято мировым судьей Таганского района Москвы. Самый большой штраф – 18 млн рублей – вынесен сервису WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян. Первый штраф на 4 млн рублей компания получила в августе прошлого года. Американская компания Match Group LLC, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, получила штраф в 2 млн рублей. Владелец Snapchat также получил штраф в 1 млн рублей по той же статье.

Зампред думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин напомнил, что с момента появления в 2015 году закона о локализации баз данных «с его требованиями согласились более 600 зарубежных компаний».

«Сегодня, в условиях информационной войны с Западом, мы убеждаемся, что этот закон был необходим: персональные данные граждан России должны храниться на нашей территории. Только так мы можем быть уверены, что к ним не получают доступ иностранные спецслужбы и мошенники всех мастей. К тем же, кто по каким-то причинам не желает соблюдать закон, мы будем применять санкции», – пишет Горелкин.

Также в четверг Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу на принудительное взыскание с компании Google более 7,2 млрд рублей оборотного штрафа, который был ей назначен судом за повторное неудаление запрещенного контента.