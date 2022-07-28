НАСА заявило о намерении России остаться на МКС до создания новой станции

Лавров предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за США и ЕС

США и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

«Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы – и сейчас они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, – кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», – цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, в сложившихся условиях невозможно опираться на доллар, «как на инструмент, который поддерживает мировую экономику».

«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен, а его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», – отметил министр.

По его словам, в этом не трудно убедиться, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.

«Разумеется, никто не станет развязывать войну из-за доллара, это было бы сумасшествием. Однако народы хотят иметь определенные гарантии относительно надежности в экономических и торговых отношениях с партнерами», – добавил Лавров.

В качестве инструментов, способных обеспечить такие гарантии, глава внешнеполитического ведомства назвал использование национальных валют, а также механизмов бартера и клиринга.

Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.

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