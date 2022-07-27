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27 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

Открытие ключевого моста в Херсонской области – Антоновского – состоялось в декабре 1985 года Сергей Бобылев/ТАСС
Украинские военные продолжают атаковать ключевой инфраструктурный объект в Херсоне – Антоновский мост. Его разрушение необходимо Киеву для начала так называемой битвы за Херсон. Однако построенное еще во времена СССР при Горбачеве сооружение пока выдерживает многочисленные попадания присланных Украине из США ракет. Почему ВСУ, несмотря на множественные попытки и заокеанскую помощь, до сих пор не могут разрушить стратегический мост? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

Европа ищет любые зацепки, чтобы навредить простым россиянам EPA/TASS
В Европе обсуждается очередной антироссийский запрет. На этот раз речь идет о том, чтобы пресечь саму возможность посещения гражданами России стран Шенгенской зоны, то есть большинства стран Евросоюза. Звучат даже более радикальные идеи – выдавать визу только тем, кто открыто предаст родную страну. И тем самым, как и в остальных подобных случаях, Европа навредит прежде всего себе самой. Почему? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Похороны «Северного потока – 2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо противоположным образом. Подробности...

Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оскорбительно маленькая сумма аванса за потенциальный угон самолетов российских ВКС прозрачно намекает, что все обещанные золотые горы были не более чем враньем с целью добиться своего, а там хоть трава не расти. Подробности...
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Лондон делает из Индии таран против Китая

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    Как Россия будет покидать МКС

    Изображение проекта новой российской космической станции
    		   27 июля 2022, 15:04
    Фото: Роскосмос/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?

    Прежде всего стоит обратить внимание, что именно сказал глава Роскосмоса Юрий Борисов: «Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать Российскую орбитальную станцию».

    Рубить нельзя оставить

    На самом деле не стоит подходить к этому высказыванию так категорично и видеть в нем полный разрыв и конец проекта Международной космической станции прямо сейчас. И да, это даже не означает, что с боем курантов с 2023-го на 2024 год российские космонавты отстыкуют свои модули от станции и направят их к Земле. Нет, это лишь фраза о том, что до 2024 года Россия в проекте Международной космической станции будет полностью выполнять все свои обязательства, а после начнется постепенный и контролируемый выход.

    Когда? А вот это сложный вопрос. Это может быть и в 2025-м, и в 2027-м, и вообще ближе к моменту общего завершения работ по проекту МКС.

    Борисов, скорее всего, говорит не столько о закрытии, сколько о том, что в будущем Россия делает ставку на национальную станцию, как это сделал Китай. К сожалению, в ближайшие годы это станет лейтмотивом очень многих научных и космических проектов. И главной причиной для этого стали действия европейских политиков в последние несколько месяцев. Немецкая стороны выключила телескоп eRosita на российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», а Европейское космическое агентство заморозило и фактически похоронило уже готовую к запуску миссию «ЭкзоМарс-2022».

    Да, космос всегда был полон политики, но до 2022 года политические деятели не ломали уже построенное в отрасли. Более того, можно вспомнить времена, которые четко показывали, что военное противостояние – это одно, а космос – совершенно другое.

    Программа «Союз-Аполлон» была утверждена в мае 1972 года, когда шла самая активная фаза «Пасхального наступления» Северного Вьетнама, а реализовали ее в 1975 году, почти сразу после победы северовьетнамских войск. Просто сравните это с решением не запускать европейско-российскую миссию «ЭкзоМарс», в которую были вложены тысячи часов труда специалистов и сотни миллионов долларов.

    Сотрудничество по Международной космической станции не закончилось только потому, что там фактически «развод невозможен».

    Слишком высокая степень интеграции не позволяет существовать российскому и международному сегментам космической станции по отдельности. Поэтому МКС выжила скорее вопреки.

    Именно такие политические решения и подталкивают Россию к созданию национальной космической станции, которую не отключат ввиду политических разногласий. Увы, другого варианта развития событий тут пока не просматривается.

    Медленно мельницы мелют

    Нет, понятно, что может случиться и наихудший вариант. Действительно Россия выйдет из проекта Международной космической станции в 2024 году. Но у такого развития событий есть четкая последовательность действий. Это международный проект – и выход из него будет осуществляться следующим образом.

    Чтобы решение о выходе из программы МКС вступило в силу, необходимо распоряжение правительства Российской Федерации, которое тоже не может появиться на пустом месте. Распоряжение готовится на основании документов, собранных госкорпорацией «Роскосмос». А его, в свою очередь, инициирует поручение генерального директора. После этого специалисты Роскосмоса из разных отделов, включая международный и пилотируемых полетов, собирают мотивировочную часть и отправляют в правительство на вынесение решения.

    Да, еще необходима виза президента на решении правительства. А само решение должно быть отправлено партнерам по МКС не раньше чем за год до начала процесса выхода.

    Поэтому пока сказанное Борисовым – лишь декларация возможного решения, а когда оно начнет реализовываться, пока непонятно. Естественно, что специалисты Роскосмоса понимают всю опасность слишком раннего выхода. Если российская национальная станция не будет к этому времени готова – получится серьезный разрыв в пилотируемых полетах. А его затягивание может вообще сломать всю российскую пилотируемую программу.

    Поэтому, скорее всего, пока это лишь декларация о необходимости создания собственной станции, что действительно делать надо, необходимости выделения на этот проект дополнительного финансирования (в Федеральной космической программе 2016–2025 его нет)

    и предупреждение партнерам о необходимости садиться за стол переговоров в 2023 году для нормального продолжения работы.

    Хоронить же Международную космическую станцию пока преждевременно. Это уникальный проект, на который работают первоклассные специалисты, ученые и космонавты из многих стран.

    Если существует хоть какая-то возможность получить от МКС максимум – это надо реализовывать, несмотря на политические разногласия. Ставить эксперименты, расширять научную программу, возить туристов. С учетом нынешней политической ситуации может оказаться, что такой масштабный международный проект, может быть, и не получится больше повторить больше никогда в человеческой истории. Или по крайней мере – в ближайшие десятилетия. 
     
     
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