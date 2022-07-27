Подавлены две огневые точки ВСУ в Авдеевке и Курдюмовке

В США предсказали цепную реакцию на Украине после дефолта «Нафтогаза»

Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны, сообщила The Wall Street Journal.

Как уточняет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».

Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.

Ранее во вторник компания «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.

Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.

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