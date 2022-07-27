В ЛНР заявили об отказе ВСУ выполнять приказы командования

Военнослужащие 14-й и 58-й бригад Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы вышестоящего командования из-за большого числа ежедневных потерь, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

«В зоне ответственности 14-й и 58-й бригад ВФУ (вооруженных формирований Украины) у военнослужащих отмечается крайне низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого количества ежедневных санитарных и безвозвратных потерь. Многие отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, в связи с чем возбужден ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения.

До этого стало известно, что число погибших солдат на Украине является государственной тайной.

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