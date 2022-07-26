«Скопинскому маньяку» запретили подходить к школам и детским больницам

Расширен список ограничений Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», суд в Рязанской области запретил ему подходить к образовательным организациям и детским больницам, сообщил источник в правоохранительных органах.

Иск от межмуниципального отдела МВД «Скопинский» в Скопинский райсуд против Мохова подали в начале июля. Дело проходило по категории о дополнении ранее установленных административных ограничений. 14 июля он был удовлетворен, передает РИА «Новости».

В суде отметили, что информация по делу закрыта, и суть иска не разъяснили.

«Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам», – сказал собеседник агентства.

В 2021 году Мохову запретили общаться со СМИ, посещать места общепита, где можно пить алкоголь.

После этого «скопинскому маньяку» назначили административный арест на десять суток за ролик в поддержку КПРФ, мужчина признал свою вину.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта 2021 года. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и был оштрафован на 1,2 тыс. рублей.

Телеведущая Ксения Собчак брала интервью у Мохова. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.