«Скопинский маньяк» объяснил Собчак, что такое любовь

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов дал Ксении Собчак интервью, в котором порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв.

Собчак спросила у Мохова, что такое любовь, по его мнению. «Любовь – это инстинкт», – заявил Мохов, добавив, что, по его словам, полюбил одну из своих пленниц, потому что к ней лежала душа. «Ухаживания» маньяка заключались в том, что он покупал девушке шоколадки, разрешал ей бывать в доме, а также водил ее гулять. При этом Мохов заявил, что не ожидал от пленницы взаимности. «Мне неважно было, что я ей не нравлюсь. Главное – что она мне нравилась», – рассказал Мохов.

При этом «скопинский маньяк» пошутил об одной из своих жертв – Елене Самохиной. Он отметил, что трижды рожавшая от него Самохина после освобождения из бункера, где он держал в плену двоих девушек, больше не рожала. В свою очередь Екатерина Мартынова стала матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», – сказал он, улыбнувшись.

Он также заявил, что ему всегда нравились красивые девушки, которые не обращали на него внимания. При этом «не особо красивые» девушки, по его словам, «сами липли» к нему, но их маньяк игнорировал. «Я всегда выбирал таких самых-самых», – сказал он в интервью Собчак, которое размещено на ее YouTube-канале.

Кроме того, Собчак спросила у Мохова, нравится ли ему повышенное внимание со стороны журналисток. «По кайфу», – коротко ответил мужчина, добавив, что в тюрьме его многие узнавали благодаря телевизионным программам.

Мохов добавил, что в тюрьме занимался уборкой помещений и не занимался «самокопаниями». «У девочек сейчас все хорошо, меня это радует», – сказал он телеведущей о своих жертвах, добавив, что считает себя хорошим человеком, который ошибся. «Ну оступился немножко, с кем не бывает», – заявил он.

Также Мохов продемонстрировал Собчак бункер, в котором содержал девочек.

Не все пользователи Сети оценили этот выпуск шоу Собчак. Многие из них отметил, что Мохова «рано выпустили».

«Зачем делать героя из преступника? Было бы намного лучше, если бы все игнорировали его», – написал один из комментаторов.

«Зачем, Ксения Анатольевна?» – задался вопросом другой пользователь.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения о встрече в ресторане со «скопинским маньяком», уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.