Собчак опровергла встречу со «скопинским маньяком»

Телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения об интервью со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.

«Кроме «дебилы, ***» нечего и сказать. Не стыдно печатать фейкньюз? И называть маньяком следователя Плоткина? … Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел. В ресторане «Сахар» я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению не похож на маньяка», – написала Собчак в Telegram.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.