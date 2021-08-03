«Скопинского маньяка» арестовали после агитации за КПРФ

«Скопинскому маньяку» Виктору Мохову назначили административный арест на десять суток после ролика в поддержку КПРФ, мужчина признал свою вину, сообщили в секретариате судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

В ролике в поддержку КПРФ Мохов, одетый в символику партии, заявил о своей поддержке в адрес лидера партии Геннадия Зюганова, в региональном отделении партии заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к ним, передает ТАСС.

В секретариате суда сообщили, что опубликованное решение касается участия Мохова в съемках видео с агитацией за КПРФ.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», – говорится в решении суда.

Суд установил, что во время съемок ролика Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение. В ходе разбирательства по делу Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения.

В июне Мохову запретили общаться со СМИ и посещать места общепита, где можно пить алкоголь.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и был оштрафован на 1,2 тыс.рублей.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак брала интервью у Мохова. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.