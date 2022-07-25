Постпред России в ЕС Чижов предложен кандидатом в сенаторы от Карелии

Эксперт объяснил связь политики и энергетического кризиса на Западе

Текущая ситуация на международной арене в очередной раз демонстрирует, что политика – это концентрированное выражение экономики. Назревающий энергетический кризис стал фоном для крупных политических трансформаций на европейском пространстве: успехи левого блока Nupes и правой партии «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции, отставка Бориса Джонсона и уход премьер-министра Италии Марио Драги, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного клуба «Дигория» Глеб Беляков.

«Безусловно, в каждом конкретном случае действует целый комплекс факторов, однако перед лицом рецессии и энергетического кризиса недовольство избирателей только растет», – добавил эксперт.

Беляков уточнил, что «особенно это касается стран Центральной и Восточной Европы, в большей степени зависимых от российского газа. Франция туда же: на фоне перестройки АЭС Макрон увеличил поставки энергоносителей из России. А потому Европа фактически разделилась на два блока. Первый: Скандинавия, обладающая собственными месторождениями, Великобритания и Польша, использующая уголь, – логично действует в русле проамериканской позиции и оказывает поддержку Украине. Второй, экономически более зависимый от нашей страны, выступает за скорейшее урегулирование конфликта».

«И здесь нет ничего удивительного. На фоне просчетов политической элиты, вынужденной считаться с интересами США, к власти могут прийти популисты, играющие на протестных настроениях граждан и выступающие с позиции евроскептицизма. Так, в Италии после ухода Марио Драги путь к власти открывается для крайне правых партий «Братья Италии» и «Лига Севера», а во Франции Макрон, потеряв абсолютное большинство в парламенте, уже сейчас вынужден считаться с интересами радикальных фракций», – рассказал изданию эксперт.

Беляков заключил, что тренд очевиден, а потому Испания, Португалия и Греция заявили о несогласии с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа.

«Президент Венгрии Виктор Орбан (к слову, сам лидер правопопулистского альянса «Фидес-ХДНП») пошел еще дальше и решил договориться с Россией о дополнительных поставках. Германия успешно договорилась с Канадой о возвращении турбины, предназначенной для «Северного потока»; а Европейский союз снял с России ограничения на поставку услуг для авиационной отрасли, а также на операции, связанные с сельхозпродукцией и закупками медицинского оборудования. Можно прогнозировать, что это только начало, дальше послаблений в санкционном давлении будет становиться все больше», – сказал он.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.

В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.