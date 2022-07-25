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Постпред России в ЕС Чижов предложен кандидатом в сенаторы от Карелии
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Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков предложил кандидатом в сенаторы от региона постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова.
«22 июля в ЦИК Карелии пакет документов для регистрации представил Артур Олегович Парфенчиков, выдвинутый Карельским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». В том числе представлены сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации: Чижов Владимир Алексеевич, министерство иностранных дел Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии», – говорится в сообщении на сайте региональной избирательной комиссии.
В Карелии 11 сентября пройдут выборы главы республики, согласно действующему законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора.
Владимир Алексеевич Чижов занимает пост постоянного представителя России при ЕС с 2005 года. Родился 3 декабря 1953 года (68 лет). В 1976 года с отличием окончил МГИМО и поступил на работу в МИД СССР.
Занимал руководящие должности в различных департаментах МИД России. Занимался отношениями со странами Европы, вопросами урегулирования конфликтов. В 1976–1981 годах – сотрудник посольства СССР в Греции. В 1981–1985 годах – сотрудник Пятого Европейского отдела МИД СССР. В 1985–1992 годах – сотрудник Посольства СССР/России на Кипре. В 1992 году – советник Второго Европейского департамента МИД России. В 1992–1993 годах – начальник отдела Великобритании и Северной Ирландии Второго Европейского департамента МИД России. В 1993–1995 годах – заместитель директора Второго Европейского департамента МИД России. В 1995–1996 годах – заместитель главы российской делегации в ОБСЕ в Вене. В 1996–1997 годах – заместитель Высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине. В 1997–1999 годах – директор Третьего Европейского департамента МИД России. В 1997–2000 годах – специальный представитель МИД России по вопросам кипрского урегулирования. В 1999–2002 годах – директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. В 2000–2002 годах – специальный представитель МИД России по Балканам. В 2002–2005 годах – заместитель министра иностранных дел России.
Владеет английским, греческим и французским языками.
На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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Русские хакеры заявили о победе над Литвой
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Российские хакеры, отомстившие Литве за приостановку транзита из Калининграда, после его возобновления сообщили, что им удалось обвалить работу более 200 интернет-ресурсов республики.
«Литовские власти осознали, что запрет транзита российских грузов из Калининграда влетел им в копеечку и начали «сдавать назад». Повлияло на это, как нам кажется, две вещи – усилия дипломатов России и кибератаки инфраструктуры Литвы», – написали хакеры в Telegram-канале NoName057(16).
Организованные атаки на сервисы Литвы начались 21 июня. Более 200 интернет-ресурсов, государственных и частных, надолго стали недоступны для пользователей и сотрудников. Нанесенный ущерб подсчету не поддается, но явно был внушительным.
Хакеры добавили, что возобновление перевозок стало не окончательной, но важной победой России. «Пусть это послужит уроком для врагов нашей Родины», – подчеркнули они.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
13 июля в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.
Власти Калининградской области сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Le Monde: Европа исчерпала все возможности по санкциям против России
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Европейский союз принял новый пакет санкций против России, но на этот раз среди них нет никаких серьезных мер, пишет французская газета Le Monde.
Европа приняла новый пакет санкций против России, но в отличие от шести предыдущих наборов мер в этом пакете нет каких-либо весомых ограничений, передает RT текст статьи Le Monde.
«Мы исчерпали свои возможности», – приводит издание слова неназванного дипломата. ЕС не готов отказываться от российского газа, ведь даже справиться с проблемами в поставках удается с трудом. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока, констатирует автор публикации.
Поэтому новые санкции призваны лишь скорректировать действие прежних, отмечает автор статьи, чтобы они работали эффективнее и чтобы их было сложнее обойти. Так, например, запрет на доступ в европейские порты для российских кораблей был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары.
К тому же Европа стремилась, чтобы ее санкции гармонично сочетались с санкциями «Большой семерки»: там, например, в конце июня отказались от российского золота. По той же причине был расширен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая полицейские каски и технологии для ядерного сектора. Эксперты подсчитали, что в прошлом году в Россию было экспортировано товаров на 88,4 млрд долларов, а сегодня 28% из них под запретом. При этом 51% российских товаров теперь нельзя поставлять в ЕС.
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
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Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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В России оценили планы ЕС увеличить закупки газа в Нигерии
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«Нигерия не сможет одномоментно увеличить поставки СПГ в Евросоюз. Но в перспективе это возможно», – завил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя желание Евросоюза увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на случай прекращения поставок топлива из России.
«На Нигерию приходится порядка 2,8% мировых запасов газа. То есть при наличии времени и желания делать инвестиции, Абуджа сможет легко нарастить добычу природных ресурсов, а затем отправить топливо на экспорт. Вопрос лишь в том, когда это можно сделать», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России.
«Дело в том, что на строительство нового СПГ-проекта потребуется несколько лет. Надо также учитывать, что Европа – не единственный потребитель этого газа. Есть еще Азия. И между ними начнется ценовая война за право получать топливо. Так что заявление ЕС – заявка на будущее, а не вопрос ближайшей перспективы», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем, замечает эксперт, в течение нескольких лет ситуация может измениться. «Когда СПГ-проекты будут реализованы, ими начнут активно пользоваться. Не исключено, что в перспективе пяти лет появятся крупные СПГ-проекты, которые Европа сможет скупить. Пока же в ЕС приходит больше российского СПГ, нежели нигерийского. Но надо признать, что всегда остаются риски, что наш СПГ могут просто запретить», – заключил Митрахович.
Ранее нигерийская газета Premium Times сообщила о желании Европейского союза увеличить закупки СПГ из Нигерии. По данным издания, намерение связано с опасениями о прекращении российских поставок.
Так, генеральный директор министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что «Европа находится в затруднительном положении» после нала специальной военной операции России на Украине.
Он также отметил, что в настоящее время Нигерия поставляет порядка 14% от общей доли импорта газа в ЕС. Кроме того, 60% всех поставок СПГ Абуджи приходятся на экспорт в Европу. Болдуин подчеркнул что ЕС рассчитывают на увеличение этих показателей.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ поступает на территорию страны в штатном расписании.
В прошлую пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
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Президент Хорватии признал опасность плохих отношений с Россией
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Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, что беспокоит Загреб, заявил президент страны Зоран Миланович.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. (Однако – прим. ВЗГЛЯД) в этом мы не участвуем настолько активно, насколько некоторые другие страны, которые фактически находятся в состоянии войны (с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Миланович, передает ТАСС. Подобное состояние он назвал опасной ситуацией.
Ранее Россия актуализировала перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список попали Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, следует из документа на сайте кабмина России.
Также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии из этих стран могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои консульства.
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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Эксперт прокомментировала введение ЕС седьмого пакета санкций против России
Член экспертного клуба «Дигория» Ангелина Картунова рассказала газете ВЗГЛЯД, кому больше вреда принесет седьмой пакет санкций, введенный Евросоюзом против Москвы.
По ее словам, возможности по санкционному давлению истощаются, что связано с реальными экономическими возможностями Европы.
«Так, в седьмом пакете антироссийских санкций отсутствуют газовые ограничения. Все-таки среди европейских лидеров самоубийц нет: надвигающийся энергетический кризис уже стал реальным политическим фактором, влияющим на принятия решений», – заявила эксперт.
Она отметила чаще символический характер санкций, подчеркивая, что возможности реального давления уже давно использованы. Картунова указала на послабления, например, в авиационной отрасли, с российской нефтью и продовольствием, так как эти ограничения больше вредя самой Европе.
«Конечно, центральным элементом седьмого пакета является отказ от покупки российского золота. Однако это лишь означает то, что Россия будет самостоятельно продавать золото основным покупателям: Индии и Китаю, – без перекупщика в лице Великобритании», – рассказала Картунова.
Также Европа, несмотря на активные обсуждения, в очередном пакете санкций так и не затронула вопрос по продажам российского титана.
Из этого следует, что новый пакет западных санкций может лишь нанести вред экономике Европы, в то время как на российскую экономику эти меры окажут несущественный эффект, отметила она.
Эксперт указала на активную дегемонизацию мировой системы. Так, в США опасаются, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
«Это продемонстрирует решительность Китая в отказе подчиняться американским правилам на мировой арене. Готовность Китая следовать своим национальным интересам, невзирая на угрозы со стороны США, доказывает и то, что пример России в отказе соблюдать правила однополярного мира признан крупными геополитическими игроками успешным. Воплощение угроз Запада на деле вредит ему самому, это значит, что отказ от навязанных американских правил имеет гораздо меньшие издержки, чем пугает западная пропаганда», – заключила эксперт.
Напоним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
В Польше испугались проблем с отоплением из-за эмбарго на уголь
Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил бывший министр экономики Януш Штайнхофф в интервью Wirtualna Polska.
Он указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю. «Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно», – приводит слова бывшего министра экономики Польши РИА «Новости».
Штайнхофф выразил мнение, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы его приняли совместно все члены ЕС. «Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы – в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», – высказался экс-министр.
Напомним, 15 апреля Польша полностью запретила импорт угля из России, Белоруссии и Донбасса. На этом фоне стоимость тонны угля у поставщиков превысила 600 долларов. Уже в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что угля в стране в достаточном количестве нет, а в ближайшие недели и месяцы с доступностью угля будет «много проблем». В связи со сложившейся ситуацией польский премьер Матеуш Моравецкий поручил изучить возможность увеличения добычи угля в Польше. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова.
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Европа нарастила темпы закачки в ПХГ
Ветрогенерация в Евросоюзе сохраняется у минимальных значений июля, в то время как темпы закачки в подземные хранилища газа растут третий день, свидетельствуют данные ассоциаций Gas Infrastructure Europe и WindEurope.
Объем выработки ветровой энергии в регионе в субботу составил 8,6%. Хотя показатель немного вырос с 8,2% в пятницу, он остался близок к минимальным значениям июля. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце – 11,23%, что стало минимумом с начала года, передает РИА «Новости».
В то же время Европа после возобновления работы магистрали «Северный поток» наращивает темпы закачки газа в подземные хранилища. Средний уровень заполненности «подземок» в Евросоюзе на 22 июля составляет 65,82%, что близко к среднему значению на эту дату за последние несколько лет. Показатель за день вырос на 0,33 процентного пункта (по сравнению с 0,28 и 0,25 процентного пункта в предыдущие дни).
Сейчас в хранилищах около 66,5 млрд кубометров газа. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на том же уровне – в среднем 0,35 процентного пункта в июле (0,37 процентного пункта в июне и 0,45 – в мае), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Поставки российского газа в Европу по двум основным маршрутам – магистрали «Северный поток» и транзитом через украинскую территорию – ожидаются на уровне прошлых дней.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Брюссель испугался превращения Италии в российского «троянского коня»
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе, пишут СМИ.
Обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты Pais процитировал дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения «нейтральных теорий», которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.
«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае – троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», – передает РИА «Новости» текст статьи де Мигеля.
Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов. «Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь», – говорится в материале. Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев – без ценного союзника.
В четверг президент Италии Серджо Маттарелла принял премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Маттарелла принял к сведению прошение об отставке Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.
Порт Роттердама объяснил прекращение контейнерных перевозок с Россией
Контейнерные перевозки в Россию и из нее резко сократились из-за введенных ЕС санкций, сообщила официальный представитель порта Роттердама Сигрид Хесселинк.
«Действительно, контейнерные перевозки в Россию и из нее значительно сократились в последние несколько месяцев из-за санкций. Из-за этого в настоящий момент большинство перевозчиков больше не оказывает услуг, связанных с Россией», – приводит слова официального представителя порта ТАСС.
Там также уточнили, что порт Роттердама «выполняет санкции ЕС и не вводил никаких санкций самостоятельно».
Согласно информации, размещенной на сайте порта, с 1 января по 1 июля 2022 года в порту Роттердама было перегружено 255 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) грузов для и из России, что на 380 тыс. TEU меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом в основном речь идет о начале года, то есть до введения санкций. «В последние же три месяца перевозка грузов практически не осуществлялась», – говорится на сайте.
Ранее в пятницу порт нидерландского города Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию.
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Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», – отметила фон дер Ляйен в интервью агентству dpa.
«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», – приводит ее слова ТАСС.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Эксперт объяснил связь политики и энергетического кризиса на Западе
Текущая ситуация на международной арене в очередной раз демонстрирует, что политика – это концентрированное выражение экономики. Назревающий энергетический кризис стал фоном для крупных политических трансформаций на европейском пространстве: успехи левого блока Nupes и правой партии «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции, отставка Бориса Джонсона и уход премьер-министра Италии Марио Драги, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного клуба «Дигория» Глеб Беляков.
«Безусловно, в каждом конкретном случае действует целый комплекс факторов, однако перед лицом рецессии и энергетического кризиса недовольство избирателей только растет», – добавил эксперт.
Беляков уточнил, что «особенно это касается стран Центральной и Восточной Европы, в большей степени зависимых от российского газа. Франция туда же: на фоне перестройки АЭС Макрон увеличил поставки энергоносителей из России. А потому Европа фактически разделилась на два блока. Первый: Скандинавия, обладающая собственными месторождениями, Великобритания и Польша, использующая уголь, – логично действует в русле проамериканской позиции и оказывает поддержку Украине. Второй, экономически более зависимый от нашей страны, выступает за скорейшее урегулирование конфликта».
«И здесь нет ничего удивительного. На фоне просчетов политической элиты, вынужденной считаться с интересами США, к власти могут прийти популисты, играющие на протестных настроениях граждан и выступающие с позиции евроскептицизма. Так, в Италии после ухода Марио Драги путь к власти открывается для крайне правых партий «Братья Италии» и «Лига Севера», а во Франции Макрон, потеряв абсолютное большинство в парламенте, уже сейчас вынужден считаться с интересами радикальных фракций», – рассказал изданию эксперт.
Беляков заключил, что тренд очевиден, а потому Испания, Португалия и Греция заявили о несогласии с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа.
«Президент Венгрии Виктор Орбан (к слову, сам лидер правопопулистского альянса «Фидес-ХДНП») пошел еще дальше и решил договориться с Россией о дополнительных поставках. Германия успешно договорилась с Канадой о возвращении турбины, предназначенной для «Северного потока»; а Европейский союз снял с России ограничения на поставку услуг для авиационной отрасли, а также на операции, связанные с сельхозпродукцией и закупками медицинского оборудования. Можно прогнозировать, что это только начало, дальше послаблений в санкционном давлении будет становиться все больше», – сказал он.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.