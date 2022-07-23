«ЮНАРМИЯ» поддержала инициативу Занко о бесплатных госсерверах для НКО

На сайт «ЮНАРМИИ» с 9 мая ежедневно совершаются DDOS атаки, которые усилились в июне, в связи с чем было предложено предоставить НКО бесплатные серверы.

«Атакующая сторона затрачивает огромные ресурсы и средства для достижения своих целей. Это говорит, в первую очередь, о том, что мы действительно проводим важную и значимую работу, «ЮНАРМИЯ» показывает конкретные результаты», – заявил начальник главного штаба «ЮНАРМИИ», Никита Нагорный.

Также атакам подверглись сайты Волонтеров Победы, ДОСААФ и Боевого братства. После этого появилось идея законодательно закрепить новую форму поддержки НКО в виде предоставления им бесплатных серверов от государства, чтобы размещать свои сайты.

С инициативой по защите информационной безопасности выступила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы и член главного штаба «ЮНАРМИИ» Ольга Занко.

По ее словам, хакерские атаки на сайт российских НКО будут усиливаться, поэтому законопроект еще раз подтверждает свою важность. Инициатива позволит снизить воздействие киберзлоумышленников, увеличив работоспособность ресурса.

Также закон позволит защитить персональные данные граждан, которые помогают на Донбассе, отметила Занко.