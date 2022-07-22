Анонсировано скорое начало работы коридора для судов с зерном в Черном море

Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели, гарантии получены, сообщил знакомый с переговорами в Стамбуле источник.

«Надеемся, что в ближайшие недели», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом на вопрос получены ли гарантии от сторон, источник ответил утвердительно.

Также он рассказал, что процесс подготовки к подписанию документа по «зерновому вопросу» был сложным, Россия показала очень конструктивный подход.

«Сложности, конечно, были. Причем до последнего момента. Переговоры в этом смысле помогли найти тот самый консенсус, точки соприкосновения», – добавил он, отметив, что спекуляции в связи с переговорами имели место.

«Было очень много вбросов и ложной информации. Я должен сказать, что все стороны, в частности Россия показали очень конструктивный подход», – сказал он.

По словам источника, проход судов с зерном в Черном море будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле.

«Cоблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН в Стамбуле, она готова к работе», – подчеркнул он.

Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».

Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.

Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.