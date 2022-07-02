Энергетики России направили гуманитарный конвой с энергооборудованием в Харьковскую область

Российские энергетики совместно с правительством Белгородской области направили гуманитарный груз в Харьковскую области. Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила 167 тонн гуманитарной помощи.

«В составе груза – опоры и провода линий электропередачи, изоляторы, зажимы, высоковольтные вводы и другое энергооборудование, а также автозапчасти и 25 тонн трансформаторного масла. Оборудование и расходные материалы предназначены для восстановления нормальной схемы электроснабжения и проведения противоаварийных работ. К примеру, масло необходимо для восстановления трансформаторов на подстанциях в городах Изюм и Балаклея», – говорится в сообщении на сайте правительства Белгородской области.

Гуманитарный груз поступил в распоряжение предприятий, отвечающих за электроснабжение Купянского, Изюмского и Балаклейского районов Харьковской области.

Напомним, в период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения равительства Российской Федерации энергетиками ПАО «Россети», в том числе белгородскими, был восстановлен исторический энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электроэнергией обеспечено 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачёвском районах.

Помимо этого, в начале марта именно из Белгородской области была направлена первая российская колонна с гуманитарной помощью мирным жителям Украины. На данный момент грузы доставляются регулярно – на территории области для этого открыт специальный логистический центр. Совместно с партией «Единая Россия» и ОНФ регион системно помогает Харьковской области поставками лекарственных препаратов и донорской крови.