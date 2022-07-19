Немецкие запасы оружия для Украины почти закончились

Вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», – приводит слова Ламбрехт газета «Вельт», передает ТАСС. В то же время она заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев.

По ее словам, Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем. Она уточнила, что «у нее очень доверительные и конструктивные отношения с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым». В этом контексте Ламбрехт напомнила, что Германия уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

В апреле Ламбрехт указывала, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. По информации агентства ДПА, они будут переданы Киеву в июле. Предполагается, что первая партия будет включать в себя 15 зенитных установок и около 60 тыс. боеприпасов.

СМИ сообщали, что сейчас Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны дают оружие Украине.