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19 июля, вторник | Последнее обновление — 19:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Немецкие запасы оружия для Украины почти закончились
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Немецкие запасы оружия для Украины почти закончились
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Вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», – приводит слова Ламбрехт газета «Вельт», передает ТАСС. В то же время она заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев.
По ее словам, Украина может рассчитывать на поддержку Германии в будущем. Она уточнила, что «у нее очень доверительные и конструктивные отношения с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым». В этом контексте Ламбрехт напомнила, что Германия уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.
В апреле Ламбрехт указывала, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. По информации агентства ДПА, они будут переданы Киеву в июле. Предполагается, что первая партия будет включать в себя 15 зенитных установок и около 60 тыс. боеприпасов.
СМИ сообщали, что сейчас Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны дают оружие Украине.
Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.
Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) в подвале... Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, сообщает РИА «Новости».
«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.
Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.
Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
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Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
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Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.
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В Кремле отреагировали на заявления Киева об «уничтожении Черноморского флота»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
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Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
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Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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В Швейцарии отказались лечить раненых с Украины
Власти Швейцарии получили запрос от НАТО о принятии на лечение военных и гражданских, пострадавших на Украине, но швейцарский МИД пришел к мнению, что это может нарушить нейтралитет страны, сообщает газета Tages Anzeiger.
Согласно данным издания, запрос поступил еще в мае от одного из механизмов НАТО. Запрос касался не только военных, но и гражданских лиц. Анализом запроса занялись Координационная медицинская служба и Федеральное ведомство здравоохранения и МИД страны, однако швейцарский МИД «затормозил» процесс.
«МИД занимался международно-правовыми последствиями этого вопроса. Разъяснения заняли три недели. В середине июня МИД написал обращение к другим ведомствам, в котором говорилось, что он отказывает в приеме по юридическим и практическим причинам», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
В МИД сослались на Женевские конвенции 1949 года и Гаагскую конвенцию 1907 года.
Ранее президент Швейцарии заявил, что реакция швейцарских властей на российскую спецоперацию на Украине была умеренной, но сейчас Россия, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии.
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Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Следствие подтвердило гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
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Утверждения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя оказались фейком, найдены останки 14 погибших, заявил начальник следственного управления генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.
«При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», – передает РИА «Новости» слова Куцурубенко.
По его словам, сильный запах у здания после трагедии был вызван наличием склада рыбы в подвальном помещении, устроенного для пункта раздачи пищи. «На сегодняшний день полностью завалы разобраны, все помещения подвальные исследованы», – отметил представитель генпрокуратуры ДНР.
Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
Напомним, в понедельник помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала» заявил, что взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания.
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Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
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Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области, рассказал член администрации области Владимир Рогов.
«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он рассказал, что Кольцов является выпускником «Школы губернаторов», его образование связано с металлургией, что очень важно для Запорожской области.
«Антов Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», – подчеркнул Рогов.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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Зеленский анонсировал увольнение 28 должностных лиц в СБУ
Среди сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины – проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
До этого газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Зеленский начал срочно искать предателей
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Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым»
Замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.
В ходе визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.
«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», – передает РИА «Новости» слова Гаврилова в интервью британской газете Times.
Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, планируют ли они захватывать Крым дипломатическим или военным методом. «Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», – добавил замглавы минобороны Украины.
Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.
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Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей
Американский писатель Стивен Кинг заявил о запрете издавать свои книги и показывать фильмы в России в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), представившимся Владимиром Зеленским.
«Король ужасов» Стивен Кинг, похоже, решил стать еще и главным писателем-русофобом. В кепке с надписью «Украина» он вышел на связь с пранкерами Вованом и Лексусом. Розыгрыш писателя проводился от лица киевского президента Зеленского. В ходе беседы Кинг подчеркнул, что не просто запретил издавать свои книги в России (где он был одним из самых популярных писателей), но и показывать фильмы», – сообщается в Telegram-канале «Царьград ТВ».
Более того, в ответ на предложение пранкеров запретить всех русских писателей Кинг уверено кивнул.
«[Русских надо запретить как нацию] Да! И не только это. [Все эти русские писатели – ничто по сравнению с вами] Я думаю, что это так. Думаю, русским писателям нужно заткнуться!» – переданы его слова Telegram-каналом Пул N3.
Накануне Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Бывший военнослужащий шведских ВВС погиб на Украине
Шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях под Донецком, сообщила телекомпания SVT.
Военному было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался. «Он приехал сюда (в Донбасс) пару месяцев назад и находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
Всего, по данным Министерства обороны России, на Украину с начала спецоперации прибыли 7107 наемников из более чем 60 государств. При этом 2347 из них погибли, 2019 – уехали.
Ранее сообщалось, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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ВСУ начали поджигать зерновые поля Запорожской, Николаевской и Херсонской областей
ВСУ и боевики, используя вертолеты и артиллерию, поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Мизинцев также заявил, что неонацисты разместили артиллерию и РСЗО на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района ДНР, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ, провоцируя их на ответный огонь.
Ранее сообщалось, что украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения.
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