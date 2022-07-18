Пользователи пожаловались на проблемы с безопасностью из-за VPN

Пользователь в соцсетях пожаловался на ненадежность VPN-сервисов. Мужчина отметил, что сервисы обхода блокировок не только собирают персональные данные, но и зарабатывают на их продаже третьим лицам.

«Теперь я понимаю, что было бы разумнее перенести переписки в ВК или мессенджеры, но тогда сама по себе установка VPN не казалась чем-то неразумным и уж тем более опасным. А зря. Как выяснилось, эта дрянь несовместима с понятием конфиденциальности, то есть вся ваша личная жизнь становится публичной», – заявил пользователь «ВКонтакте».

Продажа личных данных и есть истинная суть VPN, уверен пользователь. «Чем больше данных о вас собрано – не только ФИО, логины и пароли, но и, как выяснилось, ваши переписки, и пересланные, и полученные медиафайлы – тем дороже вы стоите. Ни о какой защите или приватности речи не идет: просто бизнес», – комментирует он в своем посте во «ВКонтакте».

«Хваленая анонимность, которую обещает дать VPN – всего лишь маркетинговый ход. Данные пользователей могут оказаться в руках мошенников, вне зависимости от того, платным или бесплатным сервисом они пользуются. VPN не дают никаких гарантий защиты и безопасности информации, которая через них проходит. Пользователей можно идентифицировать, а персданные могут оказаться слитыми в даркнет или проданы третьим лицам. Сами же сервисы постоянно собирают данные каждого, у кого они установлены, при этом мало заботясь об их сохранности.

Предыдущие случаи утечки информации показали, VPN-сервисы могут хранить в том числе адреса электронной почты и пароли в незашифрованном виде, IP и домашние адреса, отмечает «Коммерсант». Такие базы данных часто выставляют на продажу, однако со временем они могут стать бесплатными и быть выложены в открытый доступ? подчеркивает Spicework.

В некоторых случаях в «слитые» базы данных попадают и пароли в незашифрованном виде – в сочетании с почтой и номером телефона это может дать доступ к аккаунтам в социальных сетях или облегчить их взлом. А далее мошенникам не предоставляет никакого труда заполучить личные фото подробности переписки и другую информацию о пользователе.