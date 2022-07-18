Стало известно о наращивании темпов вывоза российской нефти в ожидании эмбарго

Владельцы танкеров в Европе отгружают как можно больше российской нефти, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре, пишут СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal, на фоне резкого роста поставок топлива из России в страны Азии европейские перевозчики тоже поторопились нагрузить танкеры российской нефтью. Усугубляет необходимость ускорить поставки и грядущий запрет на страховое покрытие перевозок нефти из России, что сделает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом.

«Греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового флота, перевезли около половины обычных объемов российской нефти в мае и июне. По оценкам Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты Черного и Балтийского морей по сравнению с 89 заходами за весь предыдущий год», – передает РИА «Новости» сообщение WSJ.

Возросший после начала российской спецоперации на Украине спрос на нефть подтолкнул фрахтовые ставки на средние танкеры примерно до 40 тыс. долларов в день по сравнению с 10 тыс. в январе. Владельцы крупных европейских танкеров отметили, что санкции могут вынудить их временно приостановить плавание примерно трети флота. Но высокий мировой спрос на горючее рано или поздно заставит эти суда снова выйти в море.

«Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после введения санкций, но в итоге это может оказаться положительным фактором, поскольку спрос на нефть по-прежнему высок, и суда, скорее всего, будут направлены за нефтью из других мест назначения, таких как США и Ближний Восток. Расстояния плаваний увеличатся: значит, танкеры будут зарабатывать больше денег», – заявил изданию исполнительный директор одной из греческих судоходных компаний.

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