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Кандидат в премьеры Британии собралась возглавить противодействие России
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Замминистра Великобритании по международной торговле Пенни Мордонт, которая претендует на пост премьер-министра страны, заявила, что возглавит противодействие западных стран России, если станет премьером.
Мордонт обещала, что «возьмет на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию». Также она намерена позаботиться о том, чтобы Украина «добилиась своей свободы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Мордонт намерена продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины, а также «удвоить» сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами в сфере военной поддержки. По ее словам, необходимо рассмотреть «варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании», а также сформировать «целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря».
По словам Мордонт, требуется «усилить информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины», помочь технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.
Мордонт также заявила, что Лондон «не стремился к конфронтации» с Москвой.
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли Джонсона честным человеком.
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Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.
«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости».
Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты.
ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении
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В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении, сообщили в Минобороны.
«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», – сообщает Минобороны в Telegram-канале.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», – сообщили в военном ведомстве.
Сообщается также, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР)ДНРи 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе КонстантиновкиДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.
Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус»
Украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
На видео, опубликованном RT, украинский военный рассказал, что подразделение запросило подкрепление с воздуха, но ему отказали: «Поддержка минус».
По словам военного, в ряды ВСУ он пошел вынужденно: при отказе от мобилизации его ждала тюрьма.
В его подразделении, как он утверждает, радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья: «И то, даже если контужен, шлют вперед, и все».
Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS
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Управляемые снаряды новейшей российской РСЗО «Торнадо-С» продемонстрировали высокую точность и эффективность на Украине, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что снаряды «Торнадо-С» «успешно применяются» в ходе спецоперации. По словам источника, «они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей». В частности, речь идет об «уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе».
Как заявил источник, эти снаряды «превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS по дальности стрельбы и мощности боевой части». Также они имеют преимущество и «по точности попадания – их круговое вероятное отклонение составляет в среднем 5–7 метров».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
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Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.
По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».
Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.
Кандидаты на пост премьера Британии оценили честность Джонсона
В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли нынешнего главу кабмина Бориса Джонсона честным человеком.
Экс-министр финансов Риши Сунак заявил: «Есть ряд причин, почему я ушел в отставку, но доверие и честность – среди них». Его отставка спровоцировал целую волну увольнений. Замминистра торговли Пенни Мордонт считает, что «были несколько очень серьезных вещей», и Джонсон «заплатил цену за это», передает ТАСС со ссылкой на Channel 4.
Глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что продолжает верить Джонсону. При этом, по ее словам, Джонсон «сам сказал, что те вещи, которые он говорил, не были на 100% точными». «Я безоговорочно верю в это», – заявила Трасс.
Депутат Кеми Бэйднок, отвечая на вопрос о том, был ли Джонсон честным, сказала: «Иногда». Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат сказал: «Нет». Его ответ вызвал громкие аплодисменты публики, следящей за дебатами в студии.
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Националисты бригады теробороны бежали с позиций в районе Артемовска
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На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе, сообщили в Минобороны России.
«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», – сообщает военное ведомство в Telegram-канале.
В МО РФ также сообщили, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Опубликовано видео прорыва украинской ПВО российскими ракетами
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео того, как российские крылатые ракеты прорывают ПВО противника на подлете к Днепропетровску (переименованному украинскими властями в «Днепр»).
«Очень показательное видео» военкор разместил в своем Telegram-канале.
Ранее Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Украина обстреляла Курскую область
Поселок Теткино в Глушковском районе оказался под минометным обстрелом, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино». Сообщается, что «зафиксированы возгорания». Он рассказал, что во время минометного обстрела «зафиксировано больше 20 прилетов». «К счастью, среди жителей пострадавших нет», – сообщил глава области, добавив, что «есть незначительные повреждения нескольких домов». Он заверил, что «вся необходимая помощь владельцам будет оказана».
Напомним, Украина наносит удары по сопредельным российским регионам. 5 июля сообщалось, что более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
Захваченную на Украине технику выставили в парке «Патриот»
Трофейная техника ВС Украины и образцы иностранного вооружения выставлены в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022».
Зрители смогут увидеть модернизированный танк Т-72АМТ. Это модификация от Киевского бронетанкового завода была впервые представлена в 2020 году. ВСУ получили танк в феврале 2021 года, передает ТАСС.
Будет представлен украинский бронеавтомобиль «Варта» производства предприятия «Украинская бронетехника». Платформа «Варта» была разработана в 2014 году. Также на площадке выставят катера. Патрульный катер проекта 09104 «Калкан-П» с бортовым номером BG-309 разработан заводом «Лиман».
Отдельно будет представлена иностранная техника. Покажут сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Всего Украина получила 20 таких машин.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных.
Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Штрафы за русский язык в сфере обслуживания вступили в силу на Украине
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На Украине вступает в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
Штраф будет увеличен при повторном нарушении. В соответствии с документом граждане Украины должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. К нынешнему времени на украинский язык обязаны полностью перейти государственное управление, наука и образование, медицина, сфера услуг, реклама, печатные СМИ и интернет-сайты. Кроме того, на украинском языке обязаны проводить все культурные мероприятия, а для ТВ введена квота в 75% передач на украинском.
Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сферу обслуживания, поскольку именно в общении продавцов, официантов, парикмахеров с клиентами будет отмечаться большинство нарушений. Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже призвал граждан отправлять доносы на нарушителей, передает ТАСС.
Нормы закона направлены в первую очередь против права использовать русский язык. Ограничения не касаются языков «коренных» народов (крымские татары, караимы, крымчаки), английского и языков ЕС. При этом в рамках Всеукраинской переписи населения 2001 года русский язык назвали родным29,6 % участников.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.
Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр»
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками сил «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и «Центр» генерал-полковника Александра Лапина во время инспекции войск, принимающих участи в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.
«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что «на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач».
«В завершении заслушивания [докладов командующих группировок «Юг» и «Центр»] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», – заявили в ведомстве.
Шойгу во время инспекции группировки российских войск во исполнение указа президента страны вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Напомним, 4 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.
Это вторая инспекция министра обороны российских войск, задействованных в спецоперации. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в СВО, российское оборонное ведомство сообщило 26 июня. По информации Минобороны, тогда глава военного ведомства отдельное внимание уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих. Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.