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ПривЖД сообщила о задержке шести поездов из-за атаки БПЛА в Волгоградской области
В Волгоградской области на станции Жутово задерживаются шесть пассажирских поездов из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД).
В частности, поезда №452 Адлер – Ижевск и №524 Адлер – Екатеринбург стоят более двух часов, №531 Киров – Адлер задерживается более трех часов. Еще три поезда – №358 Имеретинский Курорт – Уфа, №254 Новороссийск – Уфа и №252 Новороссийск – Уфа – задерживаются на срок от одного до полутора часов, передает РИА «Новости».
Кроме того, с опозданием более четырех часов отправился поезд №509 Казань – Новороссийск, а поезд №532 Адлер – Киров задерживается более двух часов. Пригородная электричка №6121 по маршруту Котельниково – Волгоград полностью отменена.
Для пассажиров, ожидающих отправления, организовано обеспечение водой, а для тех, чьи поезда задерживаются более четырех часов, предоставляют питание. Приволжская железная дорога заявила, что ситуация находится под контролем, и поезда возобновляют движение по мере устранения последствий происшествия.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге.
Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь.