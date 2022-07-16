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ВСУ обстреляли жилые районы Херсона
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Украинские войска в ночь с пятницу на субботу нанесли удары по жилым районам Херсона.
Минимум один ракетный удар был нанесен за микрорайоном Шуменский, передает РИА «Новости».
Данных о жертвах и ущербе пока не поступали. Над городом работали российские ПВО, большинство целей удалось сбить. Украинские войска усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области.
Больше всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Эксперт рассказал о согласии Запада на крупную сделку с Москвой
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Запад согласился отменить часть санкций ради решения сразу двух проблем: снять препятствия для экспорта как украинского, так и российского зерна. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Минобороны России анонсировали скорое подписание соглашения по «зерновому вопросу» – по итогам переговоров России, Украины, Турции и ООН.
«Предварительная отмена санкций связана с очевидным прогрессом на переговорах в Стамбуле. И те заявления, которые делали и генерал Конашенков, и Минобороны Турции, и сам генсек ООН Антониу Гутерриш, указывают на то, что на следующей неделе может быть подписано финальное соглашение. Уже обсуждаются технические детали. Значит, есть взаимосвязь между снятием санкций и решением вопроса с вывозом зерна с Украины», – говорит замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Намерения Брюсселя, о которых стало известно в пятницу, упрощают вывоз российского зерна, пояснил эксперт. «Сложности заключались в том, что зарубежные перевозчики, владельцы судов до сих пор отказывались обслуживать российских экспортеров зерна, западные банки не проводили расчеты, связанные с экспортом. Теперь все эти проблемы отпадут», – надеется Суслов.
«Я бы не назвал этом каким-то подарком Москве. Это стоит рассматривать в контексте общего стремления не допустить мирового продовольственного кризиса. Кроме того, частичная отмена санкций означает признание Западом того очевидного факта, что поставки нашего зерна влияют на мировые рынки значительно больше, чем того зерна, которое с прошлого года лежит в одесском порту», – добавил он.
В Москве не раз говорили, что мы готовы и решать проблему украинского зерна, и поставлять свое собственное зерно. «Но для этого необходимо было снять санкции. Теперь Запад, похоже, согласился на сделку», – заключил Суслов.
Ранее представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле в основном поддержали предложения Москвы. Итоговое соглашение, которое носит название «Черноморская инициатива», вскоре будет готово, уверен Конашенков. Соглашение может быть подписано на следующей неделе, добавил источник ТАСС в Евросоюзе.
Одновременно стало известно о намерении Еврокомиссии изменить режим санкций таким образом, чтобы они больше не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. На смягчение санкционного режима пошли и в Вашингтоне. Минфин США накануне вывел из-под санкций бывшую «дочку» Газпрома Gazprom Germania GMBG. Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.
Киев «спешит как можно быстрее» заключить сделку с Москвой об экспорте зерна через свои черноморские порты, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Впрочем, член российской делегации на переговорах с Украиной, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, что договоренности по экспорту зерна никак не увязаны с возможностью возобновления переговоров Москвы и Киева.
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Ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов
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Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор*» в городе Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Прасковиевка ДНР и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Харцызск, Коровий Яр, Ханженково ДНР, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ.
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Эксперты рассказали о роли разведки в уничтожении командования ВВС Украины
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Без агентуры внутри структур противника невозможно получить секретные данные о том, что в таком-то здании в определенное время назначено совещание военной верхушки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. О том, что в результате ракетного удара по Виннице уничтожена группа командиров ВВС Украины, сообщили в Минобороны России.
«Это серьезная работа наших агентов на территории Украины, а также сотрудников военной разведки и ее спецподразделений, которые также занимаются обнаружением такого рода совещаний, по которым можно дать точные координаты и уничтожить участников», – считает президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей Гончаров.
Похожие удары наносились при проведении всех военных кампаний последнего времени, напомнил эксперт. «Это свойственно не только России, но и другим странам. Такие ракетные удары наносились в Афганистане, во время двух чеченских кампаний, когда мишенью становились сборища террористов. Про Сирию и говорить не приходится. Без агентуры внутри структур противника и без специалистов военной разведки этого сделать невозможно. На днях американцы уничтожили одного из главарей «Исламского государства*» точным ударом ракеты», – отметил собеседник.
В пятницу представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности нанесенного накануне удара крылатыми ракетами «Калибр» по украинскому городу Виннице. Целью было здание гарнизонного Дома офицеров. По его словам, в результате уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов, проводившие совещание. Совещание касалось вопросов передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиапарка.
В четверг главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в Доме офицеров находился «временный пункт размещения нациков».
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предполагает, что главную роль в случае с Винницей сыграла система радиоэлектронной борьбы, прослушивание эфира противника.
«Мы живем в очень прозрачном мире. Большое количество людей общаются по открытой связи, обсуждая какие-то темы. Сегодня в распоряжении любой спецслужбы есть огромный арсенал средств – в первую очередь технического свойства. Даже пусть военные иногда говорят завуалированно, если есть определенные наводки на эту тему, это позволяет понять, что и где планируется», – пояснил генерал.
«За счет анализа многочисленных разговоров, а также благодаря сведениям из других источников можно достаточно точно определить время и место, характер мероприятия, а иногда даже пофамильно состав его участников», – добавил Михайлов.
Как правило, серьезное совещание всегда проводится в каком-то официальном здании, редко их собирают в палатке где-то на полигоне, напоминает генерал. «Если есть возможность, то их собирают подальше от зоны боевых действий, выбирают при этом какое-то гражданское здание. Поэтому я не удивлен, что в Виннице совещание назначили в здании Дома офицеров», – сказал Михайлов.
Кстати, таким же образом потом оценивается и эффективность удара, когда после каждого удара звучит заявление о том, что столько живой силы противника уничтожено, напоминает эксперт. «Понятно, что из космоса мы не сможем посмотреть, сколько человек уничтожено внутри здания. Но сразу после удара начинаются радиопереговоры, офицеры, солдаты обмениваются какими-то сведениями. Вот такой радиоперехват позволяет понять общую картину произошедшего», – подытожил генерал.
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Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата
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Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты, заявил глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.
«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования – прим. ВЗГЛЯД). Хорваты Вучичу не простили, что он – выживший внук жертвы усташей, а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что он проводит самостоятельную и сербскую политику», – заявил агентству Вулин, передает РИА «Новости».
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Ранее президент Александр Вучич заявил: если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад.
СМИ: ВС России удалось завладеть американской РСЗО HIMARS
Российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Установку якобы уже переправили в Россию, на данный момент неизвестно, продали ли ее украинские военные, либо же она была захвачена, передает «Газета.Ru» со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эта РСЗО может стать чувствительной потерей для Вашингтона, поскольку это позволит российским специалистам разработать способы противодействия таким установкам.
В понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские военные могут уничтожить американские HIMARS.
Еще одна соседняя с Россией страна получит от США комплексы HIMARS
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Госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
Уточняется, что 500 млн долларов – «ориентировочная стоимость». Пентагон утвердил соответствующий сертификат. Информация передана в Конгресс США. Указывается, что Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. По мнению Пентагона, сделка «не изменит основного военного баланса в регионе», передает РИА «Новости».
Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса «воздух – воздух», а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 млн долларов. По мнению Пентагона, сделка будет способствовать поддержанию «целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО». США считают Норвегию «важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
Также сообщалось о желании Польши закупить 500 РСЗО HIMARS.
До этого по американской программе продажи военной продукции за рубеж Польша запросила 20 комплексов HIMARS. В НАТО сообщили, что «первые поставки запланированы на 2023 год», передает RT.
Следует отметить, что HIMARS Польша ждет с 2019 года, передает ТАСС.
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Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS
Управляемые снаряды новейшей российской РСЗО «Торнадо-С» продемонстрировали высокую точность и эффективность на Украине, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что снаряды «Торнадо-С» «успешно применяются» в ходе спецоперации. По словам источника, «они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей». В частности, речь идет об «уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе».
Как заявил источник, эти снаряды «превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS по дальности стрельбы и мощности боевой части». Также они имеют преимущество и «по точности попадания – их круговое вероятное отклонение составляет в среднем 5–7 метров».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
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Глава минобороны Украины напомнил, что он «не ракетчик, а юрист»
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Министр обороны Украины Алексей Резников не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
Резников выразил благодарность союзникам Украины за помощь. Как заявил министр, «это не значит, что две системы (NASAMS) смогут защитить все небо Украины». В ответ на вопрос, какую же часть Украины они защитить смогут, Резников заявил: «Я не готов ответить. Я не ракетчик, я – адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь».
Министр выразил готовность «рассказать про другие виды вооружений, про которые раньше даже понятия не имел». Он похвастался тем, что «сегодня, например, различает MLRS и HIMARS». Глава ведомства обещал «выучить все о NASAMS в деталях». «Но сейчас я знаю точно, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS. Напомним, Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
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Украина обстреляла Курскую область
Поселок Теткино в Глушковском районе оказался под минометным обстрелом, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино». Сообщается, что «зафиксированы возгорания». Он рассказал, что во время минометного обстрела «зафиксировано больше 20 прилетов». «К счастью, среди жителей пострадавших нет», – сообщил глава области, добавив, что «есть незначительные повреждения нескольких домов». Он заверил, что «вся необходимая помощь владельцам будет оказана».
Напомним, Украина наносит удары по сопредельным российским регионам. 5 июля сообщалось, что более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
Украина принялась угрожать западным банкам
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Власти Украины заявили, что если банки США и Европы продолжат работать с компаниями, которые торгуют российской нефтью, Киев запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст иски в Международный уголовный суд, пишут СМИ.
Financial Times ссылается на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко. Устенко заявил, что соответствующие письма направлены JPMorgan Chase и HSBC. Также издание сообщает, что письма направлены Citigroup и Credit Agricole. От банков требуют перестать финансировать компании, торгующие российской нефтью и перевозящие ее, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях, передает ТАСС.
Устенко заявил о намерении украинских властей подать иски против банков в МУС. По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. Устенко заявил, что банки, по его мнению, «совершают военные преступления», помогая России. Financial Times указывает, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, но может делать это в отношении физических лиц в этих структурах.
В письме JPMorgan Chase Устенко раскритиковал доклад аналитиков банка, заявивших, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если Россия сильно сократит добычу. Устенко счел доклад «нагнетающим страх и основанным на анализе плохого качества». В свою очередь, в JPMorgan Chase заявили, что играют активную роль в применении антироссийских санкций, Citigroup и Credit Agricole повторили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России, а HSBC отказался от комментариев.
Напомним, в июне крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу. На Западе заявили, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность. Даже сам Минфин США признает, что наступление технического «дефолта» в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступа к мировому рынку капитала.
В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
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Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего, у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.
Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.
Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.
Минобороны: Националисты взяли в заложники жителей Торецка в ДНР
Украинские националисты удерживают в школе Торецка в ДНР жителей близлежащих домов, они разместили там боеприпасы и бронетехнику, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Торецке Донецкой народной республики на территории школы №9 на улице Терешковой размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», – приводит слова Мизинцева ТАСС.
Также ВСУ устроили опорный пункт в детсаду Краматорска. Там размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Подходы к зданию заминировали, но местному населению об этом не сказали.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марченко заявил, что украинские военные принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.
Штрафы за русский язык в сфере обслуживания вступили в силу на Украине
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На Украине вступает в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
Штраф будет увеличен при повторном нарушении. В соответствии с документом граждане Украины должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. К нынешнему времени на украинский язык обязаны полностью перейти государственное управление, наука и образование, медицина, сфера услуг, реклама, печатные СМИ и интернет-сайты. Кроме того, на украинском языке обязаны проводить все культурные мероприятия, а для ТВ введена квота в 75% передач на украинском.
Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сферу обслуживания, поскольку именно в общении продавцов, официантов, парикмахеров с клиентами будет отмечаться большинство нарушений. Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже призвал граждан отправлять доносы на нарушителей, передает ТАСС.
Нормы закона направлены в первую очередь против права использовать русский язык. Ограничения не касаются языков «коренных» народов (крымские татары, караимы, крымчаки), английского и языков ЕС. При этом в рамках Всеукраинской переписи населения 2001 года русский язык назвали родным29,6 % участников.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.
На Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц
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Украина тратит годовой бюджет министерства обороны страны в нынешних условиях за месяц, заявил глава ведомства Алексей Резников.
«Ситуация следующая – и это совершенно не секрет. Сегодня я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны», – заявил он в интервью украинскому филиалу «Би-би-си», передает ТАСС.
Министр пояснил, что основными являются две статьи расходов. Одна – это денежное обеспечение военных, выплаты за ранение или потерю кормильца. Вторая – это материально-техническое обеспечение, поскольку Киев получает далеко не все западное вооружение бесплатно.
Глава ведомства не смог ответить на вопрос, какой бюджет будет у министерства в 2023 году.
«Это сложная история, потому что я не буду просить от ВВП. Я буду давать реальную потребность. С министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем будем садиться и думать, что с этим делать. Потому что на самом деле деньги – это очень сложный вызов», – заключил Резников.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину, и как Киев справляется со своими долгами.
Министр обороны Украины объяснил непониманием свои слова о контрнаступлении на юге
Глава украинского Минобороны Алексей Резников объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге неправильно поняли.
«Скажем так, там произошел немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», – заявил он в интервью Би-би-си, передает ТАСС.
Он не подтвердил, что есть приказ президента Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы. Глава ведомства пояснил, что есть приказ готовить планы по деоккупации всей Украины, в том числе территории, «оккупированные с 2014 года».
«Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов – военные, исходя из возможностей, должны предложить», – сказал министр.
Резников уточнил, что Киев желает вернуться к границам по состоянию на 1991 год.
«Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. Чтобы быть максимально эффективным, планировать серьезные контрнаступления, нам нужно больше современного оружия», – заявил глава Минобороны.
При этом он отметил, что боевые действия могут закончиться до конца года.
Напомним, Резников в интервью The Times заявил, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 млн бойцов для выполнения этой и других задач командования.
На следующий день после публикации Зеленский заявил, что не читал интервью министра и отказался комментировать военные планы.