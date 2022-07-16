Сенатор США призвал не брать в НАТО постсоветские страны

Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут в него приняты, предположил сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

В 2004 году, в рамках пятого расширения НАТО, в организацию вступили бывшие советские республики Латвия, Литва и Эстония.

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», – передает РИА «Новости» текст статьи Пола.

Он также отметил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.

Рэнд Пол последовательно выступает против оказания американской стороной помощи Украине в конфликте с Россией. Так, из-за его позиции в середине мая было заблокировано выделение Киеву 40 млрд долларов от США. Пол подчеркивал, что «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». Сенатор также указывал, что у США есть проблемы внутри страны, в связи с чем большие траты на помощь Украине называл неоправданными.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

Москва неоднократно подчеркивала, что цель Североатлантического альянса – конфронтация. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности.