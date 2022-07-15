Глава КБР провел заседание по вопросам развития нацпроектов

Глава Кабардино-Балкарской республики (КБР) Казбек Кокове провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которые реализуются в 2022 году.

В заседании приняли участие председатель правительства КБР Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Тимур Макоев, члены правительства, говорится в сообщении на сайте Кабардино-Балкарской республики.

Открывая заседание, глава КБР Казбек Коков сказал: «Период первого полугодия был непростым для экономики республики. Благодаря выверенным последовательным своевременным решениям, которые принимались и принимаются президентом страны, удалось преодолеть критические точки, на которые рассчитывали недружественные страны, думая создать экономический коллапс, внести хаос в экономику, общественно-политическую жизнь страны и через это добиться своих целей, но это им не удалось... Вместе в тем, беспрецедентные санкции диктуют нам одно – более интенсивно и ускоренно развиваться. От этого зависит жизнь наших граждан, жителей Кабардино-Балкарской Республики, и у нас есть с вами задачи. Первое – это обеспечить ускоренное развитие нашей экономики и социальной сферы, максимально использовать имеющийся потенциал на федеральном уровне, но и конечно же полностью мобилизовать внутренний потенциал республики. Буквально вчера президенту докладывал о состоянии экономики и социальной сферы республики, поблагодарил за содействие, которое оказывается республике в решении социальных вопросов». Глава КБР поручил председателю правительства республики Алию Мусукову более оперативно проработать вопрос повышения заработной платы с 1 августа не ниже, чем на 10%. «Качество жизни сопряжено с предоставлением государственных услуг жителям Кабардино-Балкарии, и здесь большой неиспользованный потенциал, где мы можем поднять уровень предоставляемых услуг», – добавил он. Казбек Коков отдельно обозначил тему развития промышленной отрасли республики, акцентировав на важности вовлечения в экономический оборот неиспользуемых, простаивающих ресурсов путем привлечения инвесторов. «Сегодня уже есть наработки с конкретными инвесторами, которые могут вложиться в различные отрасли экономики. Это позволит нам максимально быстро увеличить и объемы производства выпускаемой продукции по различным направлениям, здесь надо поактивнее поработать и принять необходимые решения», – сказал руководитель республики. Глава КБР поручил усилить поддержку предприятий промышленности в решении логистических, организационных и административных задач, а также представить анализ показателей производства по предприятиям.

О предварительных итогах реализации нац проектов в Кабардино-Балкарии в 2022 году собравшихся проинформировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Алим Бербеков. В рамках реализации региональных проектов в 2022 году запланированы строительство, реконструкция и ремонт более 90 объектов. По нацпроектам «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Здравоохранение» строятся 48 объектов. На строительных площадках трудоустроено около 2000 рабочих и специалистов среднего звена. В сфере образования ведется строительство 10 школ, три из них будут завершены в этом году.

В сфере здравоохранения работы ведутся на шести объектах. В рамках госпрограмм «Развитие культуры», «Развитие СКФО», «Комплексное развитие сельских территорий» реализуются пять объектов в Нальчике, станице Солдатской и поселке Эльбрус. До конца года по программе формирования комфортной городской среды будут благоустроены 13 общественных территорий в Нальчике, Баксане, Прохладном, Майском и Тырныаузе.

По региональной программе «Чистая вода» в 2023-2024 годах запланированы 13 объектов водоснабжения. Осуществляется инфраструктурное строительство систем водоснабжения и водоотведения в районах жилой застройки в Нальчике, которое будет завершено в следующем году. При обсуждении данного вопроса Казбек Коков поручил правительству проработать вопрос строительства систем водоснабжения и канализации не только в селении Белая Речка, но и Хасанье, а также строительство в селении Дыгулыбгей канализационного коллектора.

По информации министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева, по нацпроекту «Экология» до конца года будет рекультивирован сухой пляж хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (2 очередь). В течение 2022-2024 годов планируется расчистить 13-километровый участок реки Баксан в границах национального парка «Приэльбрусье», что предотвратит заторы во время паводков. По федеральному проекту «Сохранение лесов» в 2022 году лесные культуры высажены на площади более 91 гектара.

В ходе заседания были подведены предварительные итоги реализации национальных проектов и программ. Всего за 2019-2021 годы и первые шесть месяцев 2022-го введены в эксплуатацию 84 объекта: ясельные блоки, школы, театр, объекты здравоохранения и инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, спортивные сооружения.